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Akar, Çavuşoğlu ve Fidan, Putin ile görüşecek

Akar ve Fidan, Rus Savunma Bakanı Şoygu ile 1 hafta sonra yeniden görüştü

24 Ağustos 2018 12:53

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve MİT Başkanı Hakan Fidan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşeceği öğrenildi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugün Rusya'ya gitti.

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Akar ve Fidan, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile bir görüşme gerçekleştirirken Çavuşoğlu da Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile görüştü.

Akar ve Fidan'ın Moskova'da gerçekleştirdiği görüşmede bölgesel güvenlik, Suriye'deki durum ve ikili iş birliği konularının ele alındığı öğrenildi. 

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, basın mensuplarına yaptığı açıklamada Putin'in bugün Moskova'da bir araya gelen Türkiye Çavuşoğlu, Akar'ı ve Lavrov ile Sergey Şoygu'yu Kremlin'de kabul edeceğini aktardı. Peskov, "Putin Türkiye dışişleri ve savunma bakanlarıyla Rus mevkidaşları Lavrov ve Şoygu'yu Kremlin'de kabul edecek" ifadelerini kullandı.

 

 

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