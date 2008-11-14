Akapuntur ile 120 kilo verdi

Çin'in en şişman adamı olarak bilinen 34 yaşındaki Liang Yong, ciddi bir akapunktur tedavisiyle tam 120 kilo verdi. 2007
yılında Çin'in en şişman insanı unvanına sahip olan ve kiloları
nedeniyle işinden kovulan Yong, 240 kiloydu.
Hareket etmekte zorlanan genç adam, kendisiyle yapılan bir
röportajda otobüslerde oturma sorunu yaşadığını, üç oturağa birden
oturmak zorunda kaldığını belirtmiş, çoğu zaman bindiği taksilerin
şöförlerinden şikayetler aldığını anatmıştı.
KÖTÜ GÜNLERDEN SONRA KİLO ALMIŞ
Arabalarının dengesini bozduğunu söyleyen taksicilere sessiz
kaldığını ifade eden adam, tüm bu rahatsızlıkların ardından sıkı bir
diyete girmeye karar vermiş. 1998 yılında annesini kaybettikten sonra
kilo alan, kız arkadaşının kendisini terk etmesini üzerine de yemek
yemeyi huy edinen Yong, "Artık bacaklarım pantolonlardan geçmiyordu" diyor.
İşini kaybettikten sonra bir hastaneye başvuran ve obezite
sorunuyla mücadele etmek istediğini belirten adam, akapunktur
tedavisiyle kilo vermeye başlamış.
Çin'in başkenti Pekin'de bir hastanede, Doktor Yu Shuzhong'un
kontrolünde tedavisi başlatılan Yong'ın karın bölgesine yerleştirilen
iğneler, vücuda ısı vererek, zamanla şişman adamın kilo vermesini
sağlamış.
Karın bölgesinin dışında yağlanmış bölgelere de uygulanan iğne
tedavisi sırasında Yang'ın derisinin üzerine ıslak bir havlu serilmiş.
Akapunktur yönteminin yanı sıra, sıkı bir rejime de başladığını ve
kilo verdikçe diyete daha sıkı sarıldığını söyleyen adam, şimdi 120
kilo vermenin mutluluğunu yaşıyor.
ÇİN'DE OBEZİTE SORUNU
Dünyanın en büyük nüfusuna sahip ülkesi, son yıllarda obezite
sorunuyla karşı karşıya. Sağlıklı olmak ve kilo vermek için milyonlarca
insan, batının diyet tekniklerini uygulama yolunu seçiyor.