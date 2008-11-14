Akapuntur ile 120 kilo verdi

Çin'in en şişman adamı olarak bilinen 34 yaşındaki Liang Yong, ciddi bir akapunktur tedavisiyle tam 120 kilo verdi. 2007 yılında Çin'in en şişman insanı unvanına sahip olan ve kiloları nedeniyle işinden kovulan Yong, 240 kiloydu.



Hareket etmekte zorlanan genç adam, kendisiyle yapılan bir röportajda otobüslerde oturma sorunu yaşadığını, üç oturağa birden oturmak zorunda kaldığını belirtmiş, çoğu zaman bindiği taksilerin şöförlerinden şikayetler aldığını anatmıştı.



KÖTÜ GÜNLERDEN SONRA KİLO ALMIŞ

Arabalarının dengesini bozduğunu söyleyen taksicilere sessiz kaldığını ifade eden adam, tüm bu rahatsızlıkların ardından sıkı bir diyete girmeye karar vermiş. 1998 yılında annesini kaybettikten sonra kilo alan, kız arkadaşının kendisini terk etmesini üzerine de yemek yemeyi huy edinen Yong, "Artık bacaklarım pantolonlardan geçmiyordu" diyor.



İşini kaybettikten sonra bir hastaneye başvuran ve obezite sorunuyla mücadele etmek istediğini belirten adam, akapunktur tedavisiyle kilo vermeye başlamış.



Çin'in başkenti Pekin'de bir hastanede, Doktor Yu Shuzhong'un kontrolünde tedavisi başlatılan Yong'ın karın bölgesine yerleştirilen iğneler, vücuda ısı vererek, zamanla şişman adamın kilo vermesini sağlamış.



Karın bölgesinin dışında yağlanmış bölgelere de uygulanan iğne tedavisi sırasında Yang'ın derisinin üzerine ıslak bir havlu serilmiş.



Akapunktur yönteminin yanı sıra, sıkı bir rejime de başladığını ve kilo verdikçe diyete daha sıkı sarıldığını söyleyen adam, şimdi 120 kilo vermenin mutluluğunu yaşıyor.



ÇİN'DE OBEZİTE SORUNU

Dünyanın en büyük nüfusuna sahip ülkesi, son yıllarda obezite sorunuyla karşı karşıya. Sağlıklı olmak ve kilo vermek için milyonlarca insan, batının diyet tekniklerini uygulama yolunu seçiyor.