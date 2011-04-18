Akan: 28 Şubat önümüzü açtı

T24 - Ünlü sanatçı Tarık Akan, 27 Mayıs askeri müdahalesi ve 28 Şubat süreci için “27 Mayıs ve 28 Şubat önümüzü açtı” ifadelerini kullandı.



Akan, Aydınlık gazetesine yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “27 Mayıs da 28 Şubat da darbe değildir. Birincisi önümüzü açtı, yeni düşüncelerle tanışmamızı sağladı. 28 Şubat da darbe değildir. Laik Cumhuriyet’ten uzaklaşmamızın önünü kapattı. 1971 ve 1980 faşist darbelerdir. Türkiye’yi bugün noktaya taşıyan hareketler. 1980 son vuruştur emperyalizm için. Bu olumsuz gidişi dışarıdan bir güç tasarladı ve kurguladı. TSK bu ülkenin her şeye rağmen en önemli kurumu.”



Akan, 12 Mart muhtırası ve 12 Eylül darbesini anlayışla karşıladığını ifade ederek şöyle devam etti: “12 Mart ve 12 Eylül’de yanlış yaptı ama giderilmeyecek yanlışlar değil. Bizim gibi insanlar bunu bile anlayışla karşılayabildiler. Çünkü TSK bizim gözbebeğimiz. Amacı laik düzenin korunmasıdır çünkü. Ancak bugün bu kurumun da etkisizleştirilmesi sağlandı. Çünkü tek engel TSK’dır önlerinde.”







