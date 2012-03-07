Akalın'la Ece Erken yargı önünde hesaplaşıyor

T24 - Sunucu Ece Erken'in, şarkıcı Demet Akalın'a hakaret ettiği iddiasıyla açılan davada Demet Akalın ifade verdi. Akalın, Erken'den şikâyetçi olduğunu söyledi.

Selahattin Günaydın'ın Radikal gazetesinde yer alan haberine göre; sunucu Ece Erken’in, şarkıcı Demet Akalın’a hakaret ettiği iddiasıyla açılan davanın 2. duruşması bugün görüldü. İstanbul 5. Sulh Ceza Mahkemesi’nde görülen 2. duruşmaya müşteki Demet Akalın katıldı. Sanık Ece Erken ise mazeret bildirerek duruşmaya gelmedi.

Akalın: Ece Erken'den şikeyetçiyim

Duruşmada Şarkıcı Demet Akalın’ın ifade verdi. Sanık Ece Erken’in hakaret içeren mesajları neden gönderdiğini bilmediğini söyleyen Akalın, "Benzeri hakaret eylemlerine halen devam etmektedir. Mehmet Ali Erbil’in cep telefonuna bu mesajları göndermiş. Ben bu nedenle şikayetçiyim" dedi. Ece Erken’in gönderdiği mesajla kendisini küçük düşürdüğünü ifade eden Akalın, "Bu mesajla ne demek istediğini anlayamadım ama bizi küçük düşürme hareketi vardır" diye konuştu. Mahkeme ise, Ece Erken’in mazeretini kabul ederek, bir sonraki duruşmaya da gelmezse Erken’in zorla getirilmesi konusunun düşünülmesine karar verdi. Mahkeme duruşmayı erteledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Ece Erken’in 27 Aralık 2010’da Mehmet Ali Erbil’in cep telefonuna her iki şikayetçiyle ilgili hakaret içerikli mesaj yolladığı belirtildi. İddianamede, sanık Ece Erken’in hakaret suçunu iki kişiye karşı işlediği gerekçesiyle toplam 1 yıldan 2,5 yıla kadar hapis istemiyle cezalandırılması isteniyor. Ece Erken’in kendi cep telefonundan Demet Akalın ve Elif Güvendik’i ima ederek Mehmet Ali Erbil’e "O paralı karıları üstüme salıyorsun" şeklinde mesaj attığı iddia edilmişti.