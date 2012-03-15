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Akalı'nın sevgilsiyle hayranı arasında şişeli kavga

Demet Akalın'la fotoğraf çekmek isteyen hayranına şarkıcının sevgilsi tepki gösterince kavga çıktı

15 Mart 2012 13:42


T24 - Mersin’in Tarsus ilçesinde düzenlenen imza gününe katılan şarkıcı Demet Akalın, akşam yemeği için sevgilisi Okan Kurt ile bir restorana gitti.

Ali Şen'in Hürriyet'te yer alan haberine göre, ailesiyle yan masada yemek yiyen işadamı Saim Serttaş’ın 8 yaşındaki oğlu, fotoğraf çektirmek için Akalın’a yaklaştı. Kurt çocuğa tepki gösterince kavga çıktı. Saim Serttaş, masadan kaptığı rakı şişesini Kurt’un boynuna vurdu. Polis merkezinde birbirlerinden özür dileyen Kurt ve Serttaş, şikâyetlerini geri aldı.

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Demet Akalınkavga

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