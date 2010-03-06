Akalın'a 'Dağdan mı geldiniz?' cezası

T24 - Bodrum konserinde “Ağabey Diyarbakır’dan mı geldiniz hepiniz? Dağdan mı? Moron moron bakıyorsunuz” sözleri nedeniyle hakkında dava açılan Demet Akalın, ilginç bir cezaya çarptırıldı.

Demet Akalın, 19 Mayıs 2008 yılında Bodrum’da verdiği konserde seyircileri coşturmak için “Ağabey Diyarbakır’dan mı geldiniz hepiniz? Dağdan mı? Nerden geldiniz anlamadım yani. Moron moron bakıyorsunuz ağabey. İnsan bir tempo, bir alkış bir şey yapar yani. Soğuk soğuk şurada şortla çıktık. Çok ruhsuz başladınız geceye” demişti. Bu sözleri nedeniyle tepki çeken Akalın hakkında Diyarbakırlı 7 işadamı “Halkın bir kesimini sosyal sınıf mezhep, cinsiyet, bölge farklılığına dayanarak alenen aşağıladığı” iddiasıyla suç duyurusunda bulunmuştu.



Vatan gazetesinin haberine göre, Akalın hakkında Bodrum 2’nci Sulh Ceza Mahkemesi’nde açılan kamu davasında karar duruşması yapıldı. Akalın’ı n avukatı Ersan Taştekin, müvekkilinin halkı aşağılama niyetinin bulunmadığını belirterek “Müvekkilim salonda bulunan bir arkadaşıyla şakalaştı. Amacı espri yapmaktı. Yanlış anlaşıldı” dedi. Mahkeme heyeti, duruşma sonunda Akalın ile ilgili hükmün açıklanmasının ertelenmesine ve tedbir cezası olarak da İstiklal Marşı’nın sözlerini bir sayfaya yazması ve marş hakkında 5 sayfa da yorum yapmasına karar verdi. Akalın’ın avukatı Taştekin, bu kararı temyiz etti. O dönem, tepkiler nedeniyle bir basın toplantısı düzenleyen Akalın “O gün, Diyarbakır’dan gelen Oğuz ile benim ortak arkadaşlarımız vardı. Yemekte başlayan esprimiz sahnede de devam etti. Bu tabii ki benim hatam. Bu espriyi yemekte bırakmam lazımdı. Sahneye taşımam yanlış oldu. Sahneden de karşılık şakalaşıyorduk. Tamamıyla benim hatam. Diyarbakır’a gidip ayrıca özür dileyeceğim. Gönüllerini almaya çalışacağım. Bilinçli yapılmış bir şey asla değil. Böyle bir şey ne Diyarbakır ne de başka yerler için olamaz. En nefret ettiğim şey yanlış anlaşılmak. Sıkıntıdan dudağımın üst kısmında sivilce çıktı” demişti.





Demet Akalın'dan 'şerefli kız' tazminatı



Şovmen Mehmet Ali Erbil, 2007'de, şarkıcı Alişan ile kızı Sezin Erbil'in nişanı bozulduktan sonra kameraların önünde, "Alişan'a bir an önce şerefli bir babanın şerefli kızını bulmak istiyoruz" diyen Demet Akalın'dan 7 bin lira tazminat kazandı. İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen davada Akalın'ın konuşmaları bilirkişiye gönderildi. Bilirkişi, raporunda Demet Akalın'ın sözlerinin hakaret içerdiğini belirtti. Mahkeme de, Akalın'ın Erbil'e 7 bin lira tazminat ödemesine hükmetti. Akalın, faiziyle yaklaşık 12 bin lira ödeyecek. Sezin Erbil de Akalın hakkında hakaret içerikli dava açılması için mahkemeye başvurmuştu. Akalın, geçen ay 2 bin 240 lira para cezasına çarptırılmıştı.









