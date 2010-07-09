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Akalın: 'Özel hayatımı sattıysam kime ne'

Özel hayatını para nedeniyle TV'ye sattığı için eleştiri alan Demet Akalın eleştirilere yanıt verdi.

09 Temmuz 2010 03:00

T24- Özel hayatını para nedeniyle TV'ye sattığı için eleştiri alan Demet Akalın: Bu fırsatları şimdi değerlendirmeyip ne zaman değerlendireceğim. Üç şehit çocuğu okutuyorum. Vicdanım rahat

Büyükçekmece Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali'nde sahne alan Demet Akalın, organizasyonun tanıtım toplantısında, eşi Önder Bekensir ile yaptığı 'Evlilik Hayatı' programıyla ilgili spekülasyonları yanıtladı. Programının yayınına son verilmediğini bir kez daha hatırlatan Akalın şöyle konuştu: "Programımız haftanın bir günü yayınlanacaktı. Öyle anlaşmıştık. Ama kanal programı hergün yarım saatlik dilimlere yaymış, sonra da normal düzene dönüp tek gün yayınlama kararı almış. Benim için sorun yok." 

TAM YATIRIM YAPMA ZAMANI

Ünlü şarkıcı, özel hayatını para karşılığı sattığı yönündeki iddialara da şu yanıtı verdi: "Evet, özel hayatımı para karşılığı sattım. Şimdi bu fırsatları değerlendirmeyeceğim de ne zaman değerlendireceğim. Yatırım yapma zamanı. Ben üç şehit kızı okutuyorum. İnşallah daha fazla da okutmak istiyorum. Vicdanım rahat, çünkü ben şov dünyasındayım."

HAYAT BENİM HAYATIM, KİME NE?

Kimsenin konuşmaya hakkının olmadığını belirten Akalın sözlerini şöyle sürdürdü: "Hayat benim hayatım, kime ne? Utanacak bir şey yapmıyorum. Bundan sonra da bildiğim gibi yaşayacağım, kimselere aldırış etmeyeceğim."

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