Akalan Köyü sakinleri taş ocağına karşı yürüttükleri mücadeleyi kazandı

İzmir'in Kemalpaşa ilçesine bağlı Akalan Köyü sakinleri, İzmir-İstanbul Otoyolu inşaatında kullanılacak malzemeyi sağlamak amacıyla kurulmak istenen taş ocağına karşı sürdürdükleri mücadeleyi kazandı. İzmir 5'inci İdare Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi'nin, Çevre Kanunu'na eklenen geçici 3'üncü maddeyi iptal etmesini göz önünde bulundurup, 'ÇED kapsam dışıdır' kararını iptal etti.

DHA'nın haberine göre, İzmir-İstanbul arasında yapımı devam eden otoyol inşaatı için dolgu malzemesi çıkartılması amacıyla Kemalpaşa'ya bağlı Akalan'da taş ocağı açılmasına karar verildi. Karara tepki gösteren köylüler, yürütmenin durdurulması için hukuk mücadelesi başlattı. Bunun yanı sıra yine köylüler, taş ocağı için şantiye kurulup iş makinelerinin gelmesine karşı harekete geçti.

19 köylü hakkında dava açıldı

Şantiye binasına giden köylüler, iş makineleri ile prefabrik yapıların camlarını kırdı. Akalan köylüleri, şantiyenin karşı bölgesine çadır kurup 24 saat nöbet tuttu. Taşocağı için, İzmir 5'inci İdare Mahkemesi'nin, 'ÇED raporu gerekli değildir' kararı için verdiği, yürütmeyi durdurma kararı sonradan kaldırıldı.

Bu arada, protestolar sırasında, iş makineleri ve şantiyedeki yapılara zarar verdikleri, jandarmaya taş attıkları belirtilen köylüler, kamera kayıtlarından tespit edildi. İsimleri belirlenen 2'si kadın 19 köylü hakkında, 'basit yaralama' ve 'mala zarar verme' suçlarından toplam 6'şar yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Davanın Kemalpaşa Asliye Ceza Mahkemesi'nde sürdüğü belirtildi.

"Sadece Akalan Köyü değil, herkes kurtuldu"

Akalan yakınlarında taş ocağı için çalışmalar sürmesine rağmen köylüler hukuk mücadelesini bırakmadı. Bölge için verilen 'ÇED kapsam dışı' kararının iptali içinde de idare mahkemesinde dava açıldı. Bu başvuruyu inceleyen İzmir 5'inci İdare Mahkemesi, köylüler adına önemli bir karara imza attı. Mahkeme kararında, Anayasa Mahkemesi'nin, otoyolun İzmir - Gebze bölümü için 'ÇED kapsam dışı' kararının verilmesine neden olan, Çevre Kanunu'na eklenen geçici 3'üncü maddeyi iptal etmesini göz önünde bulundurdu.

Bu kararın, 7 Temmuz 2015 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanmasına atıfta bulunan mahkeme, Akalan için müracaatın bu tarihten önce, geçen ocak ayında yapıldığına kararında yer verdi. Mahkeme, bunun için de hukuksal dava kararlarının, Anayasa Mahkemesi'nin kararlarına aykırı olamayacağını vurgulayıp, 'ÇED kapsam dışı' kararını iptal etti. Bunun köylüler adına zafer olduğunu söyleyen davanın avukatlarından Şehrazat Mercan, "Kararla artık sadece Akalan Köyü değil, bu otoyol üzerinde zorunlu olarak yapılması gereken bu tür taş ocaklarının hepsi için emsal durumunda" dedi.