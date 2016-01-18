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Akademisyenlere ve Ayşe Çelik'e tribünlerden destek: Barış isteme suçunu biz de üstleniyoruz

"Memleket, barış isteyenler ve onlara vatan haini diyenler olarak bölündü"

18 Ocak 2016 12:28

Aralarında Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş gibi büyük spor kulüplerinin taraftar grupları, “Bu suça ortak olmayacağız” diyerek bildiri yayınlayan Barış için Akademisyenler’e ve Kanal D’de yayınlanan Beyaz Show’a telefonla bağlanarak “Çocuklar ölmesin” diyen Ayşe Çelik’e destek olduklarını açıkladı. 27 taraftar grubunun “Tribünler Barış İstiyor” başlığıyla yayınladıkları bildiride, “Barış isteme suçunu biz de üstleniyoruz” denildi.

Taraftar gruplarının bildirisinde “Herkesin 'bölünmesin' dediği memleket, barış isteyenler ve onlara vatan haini diyenler olarak çoktan bölündü. Toprağa düşen çocukların hangi halktan olduğuna bakarak tepki verenlerle, hepsi için aynı şekilde üzülenler olarak bölündü” ifadeleri de yer aldı. 

Taraftar gruplarının bildirisi şöyle:

“Biz tribüncüyüz. Dışarıdan bakınca bir garip topun peşindedir aklımız. Ama ne iki renkli formayı ne de topu hayatın önüne koyarız. Birbirimizle tepişiriz; ama biliriz ki bu toprakların da bu oyunun da tadı bir arada yaşamada. Bu tadın ancak barış olursa alınabileceğini de biliriz.

“Topçunun tekmeye kafa uzatanını severiz; ama çocuklar merminin önünde uzandığında biz de uzanırız. Ekmek bulmaya giden insanlar vurulduğunda, boğazımıza düğümlenir lokmalarımız. Anneler çocuklarına kurdukları sofrada can verdiklerinde, bize de zehir zıkkım olur yediğimiz, içtiğimiz. Evlerinde oyun oynayan çocukları öldüren bombalar, bizim de yüreğimizi parçalar.

Herkesin ‘bölünmesin’ dediği memleket, barış isteyenler ve onlara vatan haini diyenler olarak çoktan bölündü. Toprağa düşen çocukların hangi halktan olduğuna bakarak tepki verenlerle, hepsi için aynı şekilde üzülenler olarak bölündü.

“Hatırlıyoruz, Cumhurbaşkanı doksanlı yıllardaki faili meçhullere lanet okuyordu. Halefe ‘beyaz torosları’ işaret etti. Hatırlıyoruz, ‘eski güvenlikçi bakış açısıyla hesaplaştık’ diyorlardı. Şimdi tankla, topla sivil halkın yaşadığı mahalleri dövüyorlar. Tek gerçeği bu kirli savaşın içinde doğmak olan insanlara zulmediyorlar tıpkı Cizre ve Çınar’da olduğu gibi.

“Ayşe öğretmen dün, ‘çocuklar ölmesin’ dedi. Tekrar ediyoruz. Akademisyenler dün, ‘bu suça ortak olmayacağız’ dedi. Tekrar ediyoruz. Kim olursa olsun artık hiç kimsenin ölmemesini istemek, bunu beyan etmek suç değildir. Aksine memleketin bir kısmını savaş alanına çevirmek, ölen insanlarımızı sayılarla ifade etmek suçtur. Bu suçu işleyenler, çocukların öldürülmesini sözde vatan kurtarma operasyonlarının zaruri teferruatı olarak görenler mutlaka bir gün hesap verecek.

“Bizler, aşağıda imzası olan, ülkemizin sorunlarına duyarlı taraftar grupları olarak, bir an önce bu gidişatın durdurulmasını, halk için işkenceye dönüşen hukuksuz sokağa çıkma yasaklarına derhal son verilmesini, barış masasının tekrardan kurulmasını talep ediyoruz. Barış için ses çıkaran akademisyenlerin yanlız olmadığını, onların ‘insanlığın en büyük utancı olan savaş suçuna ortak olmayacağız’ çığlığını sahiplendiğimizi ve ‘barış isteme suçunu’ gururla üstelenceğimizi duyuruyoruz.”

Bildiriye imza atan taraftar grupları şöyle:

Adana Demirspor – Ankara Ekspresi, Adana Demirspor – Dev ADS, Adana Demirspor – Sosyalist Adanademirsporlular, Adanaspor – Kaplanpenche, Adanaspor – Özgür Kadın Kaplanpenche, Amedspor – Barikat, Amedspor – Mor Barikat, Beşiktaş – Beleştepe, Cizrespor – Ejderler, Diyarbekirspor – Azrailler, Dersimspor – İstanbul Dersimsporlular, Eskişehirspor – Sosyalist Eskişehirsporlular, Fenerbahçe – Sol Açık, Fenerbahçe – Taşra, Fenerbahçe – Vamos Bien, Galatasaray – KızılAslan, Galatasaray – Tekyumruk, Galatasaray – Tekyumruk Kadınlar, Gaziantepspor – Sosyalist Şahinler, Gençlerbirliği – Alkaralar, Gençlerbirliği – Dikmen Tayfa,  Gençlerbirliği – Haydi Gençler, Gençlerbirliği – KaraKızıl, Göztepe – Viva Göztepe, Kartalspor – Yakacık Kartalları, Nurtepespor – Dev Nurtepeliler, Trabzonspor – Devrimci Trabzonsporlular

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