Akademisyenlere pasaport engeli Meclis gündeminde

CHP Ekonomi Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Selin Sayek Böke, Kanun Hükmünde Kararnamelerle (KHK) görevlerinden alınan akademisyenlerin, haklarında yurt dışına çıkış yasağı ya da herhangi bir kamu davası veya soruşturması olmamasına rağmen pasaportlarına el konulması veya kendilerine pasaport verilmemesi gibi keyfi uygulamaları Meclis gündemine getirdi.

Böke’nin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesi şöyle:

1- Haklarında yurtdışına çıkış yasağı olmamasına veya herhangi bir hukuki karar bulunmamasına rağmen söz konusu akademisyenlere neden pasaport verilmemekte veya mevcut pasaportları iptal edilmektedir?

2- Söz konusu akademisyenlerin yeni bir pasaport almak için Emniyet’e başvurularında kendilerine verilen müracaatlarının kabul edilemeyeceği ve gerekçesinin de kendileriyle paylaşılamayacağı ifadesinin yazılı olduğu belgenin hukuki gerekçesi nedir?

3- A. Ü. SBF’de ÖYP kapsamında araştırma görevlisi olan 1 Eylül’deki KHK ile üniversiteden ihraç edilen Kamuran Akın’ın Almanya Tübingen Üniversitesi’nden aldığı kabulün ardından 27.10.2016’da Almanya’ya gitmek üzere geldiği Sabiha Gökçen Havalimanı’nda pasaportunun iptal edildiğini öğrenmesi ve havalimanında 6 saat alıkonulmasının ardından hakkında bir dava veya soruşturma olmamasının anlaşılması üzerine serbest bırakılmasının hukuki dayanağı nedir?

4- KHK’larla yurt içinde çalışması imkânsız hale getirilen akademisyenlerin, keyfi şekilde yurtdışındaki akademik kurumlarda da çalışma, eğitimlerine devam etme, araştırma inceleme yapma haklarının ellerinden alınması hukuksuz değil midir?

5- Akademisyenlere uygulanan seyahat özgürlüğü ve çalışma hakkını da ihlal eden keyfi pasaport uygulamasından ne zaman vazgeçilecektir?