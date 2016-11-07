Akademisyenlere “Oluk oluk kanlarını akıtacağız” diyen Sedat Peker’e 11 yıl hapis istemi

Güneydoğu'daki çatışma ortamının sona erdirilmesi talebiyle yayımlanan "Suça ortak olmayacağız" bildirisine imza atan aydınları "Oluk oluk kanlarını akıtacağız; "Kanlarıyla duş alacağız" gibi nefret ve tehdit içeren sözleriyle gündemden düşmeyen suç örgütü lideri Sedat Peker’e 11 yıl hapis istendi.

Hürriyet'in haberine göre, Anadolu Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan iddianamede 15 müşteki yer aldı.

‘Barış İçin Akademisyenler Bildirisi’ adlı bildiri yayınlandığı aktarılan iddianamede şüpheli Reis Sedat Peker’in bizzat kullandığı www.sedatpeker.com adlı internet sitesinde bu bildiriyi yönelik tehdit içeren bir yazı yayınladığı belirtildi.

İddianamede şüpheli Peker’in ‘Sözde aydınlar çanlar ilk önce sizin için çalacak’ başlıklı yazıda yer alan “oluk oluk kanlarınızı akıtacağız ve akan kanlarınızla duş alacağız” sözleri nedeniyle müştekilerin suç duyurusunda bulunduğu hatırlatıldı. Peker’in savunmasında ise ‘bahse konu yazıyı bizzat kaleme alıp yayınladığını, ancak suçlamaları kabul etmediğini, yazı içeriğinin bir öngörüden ibaret olduğunu’ söylediğinin anlatıldığı iddianamede yayınlanan beyanatın diğer vatandaşları, müştekilere zarar verme yönünde tahrik ve ayrıca şüpheli açısından da şahsen tehdit iradesi taşıdığı” belirtildi.

İddianamede şüpheli Reis Sedat Peker hakkında, ‘tehdit’ ve ‘suç işlemeye tahrik’ suçlarından toplam 1 yıl 4,5 aydan 11 yıla kadar hapis cezası istemiyle Asliye Ceza Mahkemesi’ne dava açıldı. Peker, önümüzdeki günlerde Asliye Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.

Ne demişti?

sedatpeker.com sitesinde, “Sözde aydınlar çanlar ilk önce sizin için çalacak” başlığıyla yayınlanan bildiri (orijinalindeki Türkçe yazım yanlışlarıyla birlikte) şöyleydi:

Kıymetli Dostlarım,

Sizlerinde sinirlerini bozduğunu zannettiğim, 1100 tane sözde aydının imzaladığı,pkk’ya açık destek anlamına gelen bildiriyi anlayabilmek için gerçekten kendimce çok uğraş verdim (Ancak ne yazık ki bir türlü anlayamadım.).

Yolları kazan, bu çukurları bomba ile dolduran,kurban eti dağıtmanın haricinde hiçbir gayesi olmayan mazlumları insanlık dışı şekillerde ŞEHİT eden, hamile karılarının yanında kocalarını, çocuklarının yanında babalarını ŞEHİT eden pkklılar için kötü sözü bir kenara bırakın, bir satırlık eleştiri bile yazmamışlar.

Bu sözde aydınlara ve akademisyenlere şunu özellikle söylemek istiyorum: Siz yatın kalkın bildirgenizde kötülediğiniz bu DEVLET'in POLİSİNE ve ASKERİNE dua edin. Sizler tüm dünyada yaptığınız algı operasyonlarınızla aşık olduğunuz teröristlerde ellerinde ki silahlarıyla MÜSLÜMAN TÜRK’ün KUTSAL DEVLETİ'ni eğer ki işlemez hale getirmeyi başarabilirse o zaman sizler için eyvah ki ne eyvah (Bu dediğime lütfen inanın çünkü çanlar o zaman sizin için çalacak.)!!!

DEVLET eğer ki bir gün işleyemez hale gelirse yani terör ve düşman ülkeler hedefine ulaşırsa bu VATAN'ın evlatları yani kasap Ahmet'ler, bekçi Kemal'ler, bilgisayar mühendisi Yavuz'lar yani kısacası tüm VATAN EVLATLARI öncelik olarak dağlarda teröristleri aramayacaklardır.

İmza attığınız bildiriyi önlerine alacak, gerçek tehlikeli olanlar sizlersiniz diyerek lüks yerlerdeki işyerlerinize gelecekler (Ancak rahat olun sizleri çocuklarınızın ve eşlerinizin yanında öldürmeyeceklerdir.). İntikamlarını dahi MÜSLÜMAN TÜRK’e yakışır bir şekilde alacak ancak sizlerin kanlarıyla duş yapmayıda unutmayacaklardır.

Eğer ki benim fikrimi sorarsanız; kendi can sağlığınız için siz bu DEVLETİ batırmaya uğraşmayın. Şu an dahi hayatta olabilmenizin tek sebebi,DEVLET'in var olması ve ayakta durmasıdır.Yukarıdaki satırlarda söylediğim gibi teröristler, onların destekçileri sizler ve yabancı ülke istihbaratları kısacası hepiniz, hedefinize ulaşıp DEVLET'i işlemez hale getirirseniz şunu iyi bilin ki; bu VATAN'ın EVLATLARI'ndan asla merhamet görmeyeceksiniz.

Tekrardan söylüyorum; OLUK OLUK KANLARINIZI AKITACAĞIZ VE AKAN KANLARINIZLA DUŞ ALACAĞIZ!!!

SEDAT PEKER