Akademisyenlerden "Oluk oluk kan akıtacağız" diyen Sedat Peker’e suç duyurusu

Barış için Akademisyenler inisiyatifinin yayınladığı bildiriye imza atan Eskişehirli 19 akademisyen, suç örgütü lideri Sedat Peker’in "Kanınızla duş alacağız" sözleriyle ilgili suç duyurusunda bulundu.

Basın açıklamasında konuşan Yrd. Doç. Dr. Uğur Kara, Sedat Peker’in "Kanınızla duş alacağız" sözlerinden dolayı ve Osmangazi Üniversiteli Türkçüler ve Genç Atsızlar olarak adlandıran grubun, bildiriye imza atan hocaları tehdit etmesi nedeniyle suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi.

İHA'nın haberine göre, metne imza attıklarını belirten Kara, "Akademisyenler olarak özgür hakkımızı kullandık. Metnin kamuoyundaki etkisinden sonra başlatılan itibarsızlaştırma ve hedef gösterme çabaları, Sedat Peker’in kanımızla duş alma tehdidine kadar varmıştır. Bu açık tehdidin, bir hukuk devleti olduğuna hala inanmak istediğimiz ülkemizde, cezasız kalmaması umuduyla suç duyurusunda bulunacağız. Bununla birlikte kendilerini Osmangazi Üniversiteli Türkçüler ve Genç Atsızlar olarak adlandıran ve Osmangazi Üniversitesi’nde imzacı hocalarımızı tehdit eden bir gruba karşı suç duyurusunda bulunacağız. Yine hakkımızda açılan soruşturma ilişkin savunmalarımızı yapacağız" dedi.

Basın açıklamasının ardından akademisyenler, suç duyurusunda bulunmak üzere adliyeye girdi. Haklarında açılan soruşturma ile ilgili dosyanın adliyeye ulaşmamasından dolayı akademisyenler savunmalarını yapmadan adliye binasından ayrıldı.