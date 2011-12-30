T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Akademisyenlerden Playboy sitesine destek

Dünyaca ünlü erkek dergisi Playboy'un internet sitesinin kapatılmasına karşı iki akademisyenin başlattığı hukuk mücadelesi Danıştay'a taşınıyor.

30 Aralık 2011 02:00


T24 - Dünyaca ünlü erkek dergisi Playboy'un internet sitesinin kapatılmasına karşı iki akademisyenin başlattığı hukuk mücadelesi Danıştay'a taşınıyor. Prof. Dr. Yaman Akdeniz, "Bu devirde, internet çağında playboy.com'a müstehcen dersen internetin fişini çekmek lazım" diyor.

Akademisyenlerin Playboy savaşıVatan gazetesinden Burak Kara'nın haberine göre, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı (TİB) dünyaca ünlü erkek dergisi www.playboy.com internet sitesini 6.8.2010 tarihinde 421.02.00.2010-293002 no’lu kararı gereği erişimini engelledi. Bunun üzerine İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yaman Akdeniz ve Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kerem Altıparmak mahkemeye başvurarak tüm dünyada yayın yapan sitenin erişim engelleme kararına iptal davası açtı. Ankara 11. İdare Mahkemesi’nde görülen iptal davası, mahkeme tarafından reddedildi.

‘Kullanıcı sıfatıyla’ dava açan Prof. Dr. Akdeniz, dünyanın tüm ileri demokrasilerinde www. playboy.com adresine kısıtsız bir şekilde erişildiğini söyleyerek bu yasağın Anayasa’da yer alan temel hak ve özgürlüklerden özel hayatın gizliliği, düşünce, ifade, bilgi edinme ve haberleşme hakkının kısıtlandığını savundu ve 15 gün içinde Danıştay’a başvuracağını, sonuç alamazsa davayı AİHM’ye taşıyacağını söyledi.


TİB’in engelleme yetkisi yok

Uluslararası ‘www.playboy.com’ adresindeki sitesiye erişim yasağının dayanağı 5651 sayılı kanunun Türkçe-İngilizce yasak metniyle karşılaşıyor. Davacılardan Prof. Dr. Yaman Akdeniz kişilerin kendi evinde hangi internet sitesine girip, hangi bilgi ve belgelere ulaşacağının özel hayatı ilgilendiren bir konu olduğunu, bu önemli hakkın Anayasa’nın 20. maddesi (Özel hayatın gizliliği) ile korunma altına alındığını söylüyor. Prof. Dr. Akdeniz, “5651 sayılı kanun patır kütür siteleri kapatıyor. Bu kararlar Anayasa’ya aykırı, mahkemeler ve TİB idari tedbir formatında bu kapamaları yapıyor. Anayasa’yla korunan haklar, ancak mahkeme kararıyla kısıtlanabilinir.

TİB bunu kısıtlayamaz, kısıtlarsa yaptığı Anayasa’ya aykırı olur. Ayrıca 5651 sayılı kanunun ana teması çocukların korunmasıydı, bu siteye yasak konunca yetişkinler de yasaklanmış oluyor. Ağırlıklı olarak sitelere baktığımızda büyük çoğunluğunun müstehcen olarak gösteriliyor. Uluslararası playboy.com sitesi çıplaklık içeren bir sitedir ve müstehcen değildir, porno asla değildir. Bu nedenle kararın kaldırılması için mahkemeye başvurduk. Her çıplaklık kapatılacaksa interneti toptan kapatmak lazım. Bu devirde, internet çağında Playboy’a müstehcen dersen internetin fişini çekmek lazım” dedi.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Star gazetesi son baskısını yaptı: “Artık 24 saat sizlerleyiz"...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Girdiği 14 kamu sınavında başarılı oldu mülakatlarda elendi: "Lice doğumlu...

İmamoğlu, itiraz dilekçesini vermeye gitti: "Kanal İstanbul benim uykularımı kaçırıyor,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24