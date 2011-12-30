Akademisyenlerden Playboy sitesine destek



T24 - Dünyaca ünlü erkek dergisi Playboy'un internet sitesinin kapatılmasına karşı iki akademisyenin başlattığı hukuk mücadelesi Danıştay'a taşınıyor. Prof. Dr. Yaman Akdeniz, "Bu devirde, internet çağında playboy.com'a müstehcen dersen internetin fişini çekmek lazım" diyor.

Vatan gazetesinden Burak Kara'nın haberine göre, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı (TİB) dünyaca ünlü erkek dergisi www.playboy.com internet sitesini 6.8.2010 tarihinde 421.02.00.2010-293002 no’lu kararı gereği erişimini engelledi. Bunun üzerine İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yaman Akdeniz ve Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kerem Altıparmak mahkemeye başvurarak tüm dünyada yayın yapan sitenin erişim engelleme kararına iptal davası açtı. Ankara 11. İdare Mahkemesi’nde görülen iptal davası, mahkeme tarafından reddedildi.



‘Kullanıcı sıfatıyla’ dava açan Prof. Dr. Akdeniz, dünyanın tüm ileri demokrasilerinde www. playboy.com adresine kısıtsız bir şekilde erişildiğini söyleyerek bu yasağın Anayasa’da yer alan temel hak ve özgürlüklerden özel hayatın gizliliği, düşünce, ifade, bilgi edinme ve haberleşme hakkının kısıtlandığını savundu ve 15 gün içinde Danıştay’a başvuracağını, sonuç alamazsa davayı AİHM’ye taşıyacağını söyledi.





TİB’in engelleme yetkisi yok



Uluslararası ‘www.playboy.com’ adresindeki sitesiye erişim yasağının dayanağı 5651 sayılı kanunun Türkçe-İngilizce yasak metniyle karşılaşıyor. Davacılardan Prof. Dr. Yaman Akdeniz kişilerin kendi evinde hangi internet sitesine girip, hangi bilgi ve belgelere ulaşacağının özel hayatı ilgilendiren bir konu olduğunu, bu önemli hakkın Anayasa’nın 20. maddesi (Özel hayatın gizliliği) ile korunma altına alındığını söylüyor. Prof. Dr. Akdeniz, “5651 sayılı kanun patır kütür siteleri kapatıyor. Bu kararlar Anayasa’ya aykırı, mahkemeler ve TİB idari tedbir formatında bu kapamaları yapıyor. Anayasa’yla korunan haklar, ancak mahkeme kararıyla kısıtlanabilinir.



TİB bunu kısıtlayamaz, kısıtlarsa yaptığı Anayasa’ya aykırı olur. Ayrıca 5651 sayılı kanunun ana teması çocukların korunmasıydı, bu siteye yasak konunca yetişkinler de yasaklanmış oluyor. Ağırlıklı olarak sitelere baktığımızda büyük çoğunluğunun müstehcen olarak gösteriliyor. Uluslararası playboy.com sitesi çıplaklık içeren bir sitedir ve müstehcen değildir, porno asla değildir. Bu nedenle kararın kaldırılması için mahkemeye başvurduk. Her çıplaklık kapatılacaksa interneti toptan kapatmak lazım. Bu devirde, internet çağında Playboy’a müstehcen dersen internetin fişini çekmek lazım” dedi.





