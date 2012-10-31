Akademisyenlerden açlık grevleri için 'yapıcı diyalog' çağrısı

Açlık grevleri 50. gününe girerken Türkiye ve dünyanın çeşitli üniversitelerinde çalışan akademisyenler açlık grevleri ile ilgili bir bildiri yayınladı. Bine yakın akademisyenin imzaladığı bildiride ‘yapıcı diyalog’ çağrısında bulunulurken, Türkiye'deki gelişmelerin dünyanın her yerinden yakından izlendiği kaydedildi.

Türkiye’den ve dünyadan bini aşkın akademisyen, cezaevlerinde devam eden açlık grevleri ile ilgili bir bildiri yayınladı. Yaşar Kemal’in ‘Ölümleri seyretmek insanlığa yakışmaz’ çağrısıyla harekete geçtiklerini belirtilen kampanya yürütücüleri, bildirilerinde açlık grevlerinin ölüm sınırına dayandığı uyarısını yaparak, hükümete grevcilerin talepleri ile ilgili olarak ‘yapıcı diyalog’ başlatması çağrısı yaptı.

Açlık grevinde bulunanların taleplerinin temel insan haklarına dayanmakta olduğu belirtilen bildiride, Türkiye’deki gelişmelerin dünyanın her yerinden yakından izlendiği kaydedildi. Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Adalet Bakanı’nın ortaya çıkabilecek olan insanlık trajedisinden şahsen sorumlu olduklarına dikkat çekildi. Açıklamada 2000 yılındaki ölüm orucuna yapılan müdahale sonrasında ortaya çıkan tahribatlar hatırlatılarak, Kürt sorunun barışçıl çözümü için zayıf olan demokratik ortamın tamamen ortadan kalkacağı uyarısında bulunuldu.

Bildiriyle birlikte bazı akademisyenler de mesajlar yayınladı. Columbia Üniversitesi’nden antropoloji alanında dünyanın en önemli otoritelerinden biri kabul edilen Prof. Michael Taussig, “Türkiye devletine: lütfen bu cesur tutukluların sağlık ve refahı için derhal harekete geçiniz” çağrısına bulundu. Günümüz feminist teorsinin önemli temsilcisi sayılan Prof. Judith Butler da ‘Türkiye hükumeti, yaşadıkları adaletsizliği hayatlarını tehlikeye atarak teşhir eden bu tutuklularla ciddi diyaloğa girmelidir’ dedi.

Noam Chomsky ise “Tutukluların diyalog için her şeyi göze alarak yükselttikleri bu haklı çağrıya hızla ve uygun bir şekilde cevap verilmesini gerektirir, gecikmeksizin” çağrısında bulundu.

Prof. Dr. Büşra Ersanlı da, "Açlık grevindeki tutukluların birçoğu arkadaşım ve talepleri meşrudur" dedi.