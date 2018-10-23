Akademisyenler ve öğrenciler Aliya İzzetbegoviç'i anlattı

İSTANBUL, (DHA) – ESENLER Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Doğu Batı Arasında Bir Bilge Aliya İzzetbegoviç’ panelinde, ömrünü ahlâk, terbiye ve davasına adamış bir lider olan Aliya İzzetbegoviç, öğrenciler ve ilim adamları tarafından anlatıldı.

Bosna-Hersek’in Bilge Kral lakaplı lideri Aliya İzzetbegoviç, vefatının 15’inci yılında Esenler Belediyesi ve Bab-ı Alem Uluslararası Öğrenci Derneği\'nin düzenlediği panelle anıldı. Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi\'nde düzenlenen ve moderatörlüğünü Doç. Dr. Rahman Ademi\'nin yaptığı panelde, İlyas Molla, Faris Cehayiç ve Yazar Şeref Yumurtacı Aliya\'yı anlattı.

“TEK DERDİ İSLAM\'DI”

Son yüzyılın önemli Müslüman düşünürü ve büyük devlet adamı Aliya İzzetbegoviç\'in hayatını anlatan kısa bir belgesel gösterimiyle başlayan programda, panelist İlyas Molla ‘Aliya İzzetbegoviç\'in Din Kuramı ve İslâm Yorumu’ konulu bir konuşma yaptı. Aliya\'nın tek derdinin İslam olduğunu söyleyen Molla, \"Aliya, tüm okumalar ile çalışmaları İslam\'ı anlamak için yaptı. Tek derdi İslam\'dı. İslam da sadece ibadetten ibaret değil hayatımızın tümünü etkileyen bir bütün\" diye konuştu.

“İSLAM DÜNYASININ EN ÖNEMLİ KOMUTANLARINDANDI”

‘Komutan Olarak Aliya İzzetbegoviç’ başlıklı bir sunum yapan Faris Cehayiç, Bosna\'nın Osmanlı hakimiyetinde 400 yıl huzur ve barış içinde yaşadığını söyledi. Cehayiç, Aliya\'nın İslam dünyasının çok önemli bir komutanı olduğuna dikkat çekerek, \"Sırplar tarafında başlayan savaşla ilk Cumhurbaşkanı Komutan Aliya İzzetbegoviç, Bosna\'nın dini hakları ve özgürlüğü için savaşa kendini adadı. Savaş ölünce değil kimlik korunamayınca kaybedilir. Aliya, \'Boşnaklar asla köle olmayacaktır\' dedi ve bunu da kanıtladı. Bu nedenle sadece Bosna\'da değil, tüm İslâm dünyasında önemli bir komutan oldu\" ifadelerini kullandı.

“ERDOĞAN\'A SON SÖZÜ, \'BOSNA\'MI YALNIZ BIRAKMA\' OLDU”

Yazar Şeref Yumurtacı, ‘Devlet Adamı Olarak Aliya İzzetbegovi’ konulu yaptığı sunumunda, \"Bütün olumsuzluklara rağmen Aliya hiçbir zaman milletini yalnız bırakmayı düşünmedi. Bağımsız Bosna’nın kurulmasında O\'nun bu dik duruşunun yeri çok önemlidir. Türkiye’den Aliya\'ya destek olan Prof. Dr. Necmettin Erbakan ve vefatından bir gün önce Aliya ile en son görüşen Recep Tayyip Erdoğan\'ı unutmamak gerekir. Aliya’nın Recep Tayyip Erdoğan’a son sözü, \'Bosna’mı yalnız bırakma, ona sahip çık\' olmuştur\" diye konuştu.

“MÜSLÜMAN BİLDİRİSİ TÜM MÜSLÜMANLAR\'I KAPSIYORDU”

Panelin sonunda konuşan moderatör Doç. Dr. Rahman Ademi, Aliya\'nın derdinin İslam ümmeti olduğunu ve Bosna\'nın bunun bir parçası olduğunu söyleyerek şunları ekledi:

“Aliya, Türkiye ve Pakistan gibi Müslüman nüfusunun yoğun olduğu ülkelerdeki esas sıkıntılardan bahsederdi. Müslüman bildirisi tüm Müslümanlara yönelik bir bildiriydi. Aliya savaş sonrası bir röportajında şöyle der; \'Benim başardığım ve başarmadığım iki şey var: Bosna Hersek\'i bir Sırbistan velayeti olmaktan kurtarmak, başaramadığım şey ise savaş sonrası süreçte yaraların daha hızlı sarılmasını ve Bosna Müslüman topluluğunun daha iyi şartlarda yaşamasını sağlayamamak.\' Aliya gibi değerli insanlarla biz yolumuzu daha kolay buluruz, onların tecrübeleriyle de sıkıntılarımızı daha kolay çözebiliriz.”

Panelin sonunda Esenler Belediyesi Kültür İşleri Müdürü Hüseyin Cerrahoğlu konuşmacılara Aheng-i Hümayûn ve Âb-Rû\'larda Su Kasidesi hediye etti.