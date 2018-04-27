Akademisyenler okul terkine 'dur' diyecek

İSTANBUL, (DHA)- AVRUPA Birliği\'nin desteğiyle Maltepe Üniversitesi ve Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen okul terkinin önlenmesine yönelik “Nitelikli ve etkili eğitimin anahtarı - empatik ve destekleyici öğretmenler- (EMPAQT)” projesi birçok farklı ülkeden akademisyeni bir araya getirecek.

İstanbul Marma Otel’de Maltepe Üniversitesi Sokakta Yaşayan ve Çalışan Çocuklar için Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin (SOYAÇ) ev sahipliğinde gerçekleşecek “Okul Terkinin Önlenmesine Yönelik Eğitim Politikaları ve Uygulamaları” konferansı 2-4 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek. Etkinlikte akademisyenler, okul terkinin önlenmesi için pedagojik yöntemler ve diğer çözüm yolları üzerine bilgi ve deneyimlerini paylaşacak.

Dezavantajlı öğrencilerin başarılı olmaları, kendilerini saygın ve değerli hissetmeleri için ihtiyaç duydukları desteğin verildiği aynı zamanda eşitlikçi ve kapsayıcı bir öğrenme ortamının yaratılmasına katkı sağlamayı amaçlayan EMPAQT, bu amaca ulaşmak için proje kapsamında, eğitimcilerin, öğrencilerin kişisel gelişimlerini desteklemeleri, okul terki ve sosyal dışlanma riski olan öğrencilerin yaşadıkları sorunları tespit edip onlara yardımcı olmalarını sağlayacak beceriler kazanmaları için bir ‘öğretmen eğitim programı’ olarak oluşturuldu.

Oturumlar 3 Mayıs Perşembe sabah 08.00\'da başlayacak.

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