Akademisyenler, MEB'e rapor sundu; İran 'evrim'e 60 sayfa ayırıyor, konuya yer vermeyen tek ülke Suudi Arabistan!

Milli Eğitim Bakanlığı’nın ( MEB) 13 Ocak’ta görüş ve öneriye sunduğu taslak öğretim programlarında lise son sınıf biyoloji dersinde yer alan, “Hayatın başlangıcı ve evrim” ünitesi çıkarılarak yerine, “Canlılar ve çevre” başlıklı bir ünite eklenmesi üzerine akademisyenler, ‘evrim’ konusuyla ilgili rapor hazırladı.

ODTÜ, Boğaziçi, Bilkent, Hacettepe ve Ankara üniversiteleri öğretim üyeleri ile Ekoloji ve Evrimsel Biyoloji, Moleküler Biyoloji, Biyologlar Dayanışma Dernekleri’ndeki akademisyenlerin hazırladığı ve MEB Bakan Yardımcısı Orhan Erdem’e sunulan raporda, evrimin müfredatta yer almadığı tek ülkenin Suudi Arabistan olduğu İran’da dahi evrim konusunda 60 sayfa ayrıldığı vurgulandı. Raporda, “Canlıların ortak kökeni ve evrim konusu ilköğretimin ilk aşamalarından itibaren müfredata girmeli. İlköğretimde Fen ve Teknoloji dersi konuları öğrencilere evrimsel bir bakış açısını sağlayacak ve ileride görecekleri konuları bütünleştirecek bir perspektifle sunulmalı, 5. sınıftan itibaren evrimsel biyoloji konuları müfredata girmeli” önerisine yer verildi.

Yeşil Gazete'd yer alan habere göre, raporda yer alan bazı tespitler şöyle:

Örnek model Finlandiya’da durum

Doğa ve ekoloji eğitimi okul öncesi eğitimde başlıyor. 7. sınıftan itibaren evrim kuramı kapsamlı ve detaylı bir biçimde irdelenmeye başlanıyor. Lise düzeyinde biyoloji eğitimi 5 kitaptan oluşuyor. ‘BIOS1’ kitabının, 2016 yılında evrim içeriği daha zenginleştirildi, biyoloji eğitimi evrim kuramı bağlamında yapılandırıldı.

İran’da evrime 60, Darwin’e 11 sayfa ayrılıyor

İran’da ilköğretim 5. sınıfta dünya tarihi konusunda fosillerden bahsediliyor. Ortaöğretim son sınıfında kullanılan biyoloji kitabında ise ‘Yaşamın Kökeni’ ana başlığı altında; türleşme ve evrim, popülasyon genetiği, dinamikleri gibi başlıklar altında hem evrim hem de popülasyon genetiğine dair bilgiler yer alıyor. Evrime 60, Darwin’in evrim kuramına da 11 sayfa ayrılıyor.

İngiliz çocuklar 3. sınıfta fosillerle tanışıyor

İlköğretim kademesinde 3. sınıfta fosillerle tanışan öğrenciler, 4. sınıftan itibaren canlıların sınıflandırılmasını, insan türünün de hayvanlar âleminin bir üyesi olduğunu öğreniyor. 7 ila 9. sınıflarda daha geniş şekilde görüyor. ABD: Evrim konusu, yaşam bilimlerinin dört ana fikrinden birisi olarak, ilkokul ikinci sınıftan itibaren işleniyor. Lise de de devam ediyor.

Evrimsel biyoloji her kademede

Gürcistan’da evrimsel biyolojiye her kademede yer veriyor. Kanada’da ise eyaletler arasında farklılık gösterse de genel olarak evrimsel kavramlara ilkokul kademesinden itibaren yer veriliyor. Kuzey Amerika ülkesinde, 11 ve 12. sınıflarda evrim konularına geniş ve detaylı bir biçimde yer veriliyor.