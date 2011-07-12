-AKADEMİSYENLER KÜRTÇE ÖĞRENİYOR HAKKARİ (A.A) - 12.07.2011 - Hakkari Üniversitesinde görev yapan akademisyenlere, kente daha rahat uyum sağlamaları amacıyla Kürtçe eğitimi veriliyor. Çeşitli üniversitelerde yüksek lisans ve doktora yaptıktan sonra kente gelen akademisyenlere, vatandaşlarla daha rahat diyalog kurmaları ve kente uyum sağlamaları amacıyla Hakkari Üniversitesi Meslek Yüksekokulunda Kürtçe kurs verilmeye başlandı. Yaz programı etkinliği kapsamında, Kürtçe'nin yanı sıra İngilizce ve Fransızca eğitimi de alan akademisyenler, kurslara yoğun ilgi gösteriyor. Öğretim Görevlisi Hikmet Yaşar tarafından verilen kursa, aralarında kadınların da bulunduğu 110 akademisyen katılıyor. Program koordinatörü Dr. Ali Uzun, Kürtçe eğitiminin iki hafta süreceğini belirterek, 11-25 Temmuz tarihleri arasında verilecek kursun, özellikle il dışında yüksek lisans ve doktora yapan akademisyenlere yönelik olduğunu söyledi. Akademisyenlerin, kentle bütünleşmesi adına, ''Hakkari'de buluşalım, Hakkari ile bütünleşelim'' sloganıyla hazırlanan programa gösterilen ilgiden memnun olduklarını vurgulayan Uzun, şöyle konuştu: ''Biz Hakkari'nin bazı olumsuzluklarla anılmasını istemiyoruz. Üniversite bir şehrin mozaiğidir. Çünkü bir üniversite bulunduğu şehirle var olur ve o şehirle özdeşleşir. Bu programda da bizim açımızdan en önemli etkinlik akademisyenlerimizin Kürtçe öğrenmesidir. Şimdilik günlük konuşma düzeyinde Kürtçe öğrenen akademisyenler, ilerleyen dönemlerde Kürtçe'yi daha kapsamlı öğrenebilecek.'' Kürtçeyi, yabancı dil olarak görmediklerini anlatan Uzun, ''Bizim yabancı dil olarak gördüğümüz İngilizce, Fransızca ve Almanca gibi dillerdir. İçinde bulunduğumuz toplumun konuştuğu dil, hiçbir zaman yabancı olamaz. Kürtçe en az Türkçe kadar değerli ve Türkçe kadar bizimdir'' dedi. Kursa katılan akademisyenler ise eğitime gönüllü olarak başladıklarını belirterek, Kürtçe öğrenmenin kendilerine birçok açıdan kolaylık sağlayacağını ifade ettiler.