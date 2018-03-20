Akademisyenler Çekmeköy'ün 650 bitkisini kaleme aldı

İSTANBUL, (DHA)- İSTANBUL Yeni Yüzyıl Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Engin Özhatay ve üç akademisyenin birlikte kaleme aldığı “Çekmeköy’ün Kır Çiçekleri” kitabı yayınlandı.

Çekmeköy Belediyesi’nin desteğiyle, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Botanik Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Engin Özhatay, Doğu Akdeniz Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Neriman Özhatay ve Uzman Biyolog Mustafa Keskin’in birlikte kaleme aldığı “Çekmeköy’ün Kır Çiçekleri” kitabı yayınlandı. Kitapta Çekmeköy bölgesindeki endemik, nadir ve diğer çeşitler olmak üzere toplam 650 bitki örneği konu ediliyor.

ÇEKMEKÖY’ÜN 20 ENDEMİK BİTKİSİ KİTAPTA

Prof. Dr. Engin Özhatay, Çekmeköy bölgesinde 17 adet endemik ve 30 nadir bitki bulunduğunu tespit ettiklerini ifade ederek, “Kitapta, sözü edilen20 bitkinin doğada toplanan örneklerinin elle çizilmiş ve boyanmış tabloları yer alıyor. Ayrıca bölgede bulunan 650’ye yakın kır çiçeğinden 250’sinin renkli fotoğrafları ile botanik özelikleri ve aylara göre çiçeklenme zamanları anlatılıyor. Kitapta bunların yanı sıra, sadece Çekmeköy bölgesinde yetişen endemik bitkilerin bulunduğu alanlar ve bu alanların koruma altına alınması gerektiğine dikkat çekiliyor. Bu endemik bitkiler arasında ise İstanbul Çiğdemi, Kayışdağı Soğanı, İstanbul Lalesi ve Narin Acı Çiğdem gibi bitkiler bulunuyor” dedi.

ÇEKMEKÖY BİTKİ ZENGİNİ

Türkiye’nin kapsamış olduğu 11 bine yakın Vasküler (çiçekli) bitkisiyle dünyanın sayılı ülkeleri arasında yer aldığını, tüm Avrupa kıtasında bulunan bitki sayısının ise 12 bin civarında olduğunu dile getiren Prof. Dr. Özhatay, “Ülkemizin bu zengin florası içinde İstanbul 2 bin 300 bitki türü kapsamaktadır. Bu 2 bin 300 türün 650’si Çekmeköy ilçesi sınırları içerisinde bulunmaktadır. Bu da Çekmeköy ilçesinin bu açıdan ne denli zengin olduğunun göstergesidir. Kitapta amacımız, bu bitkilerin yöre halkına tanıtılması ve böylece bu bitkileri korumalarını sağlamaktır. Bunun yanında ilk defa bir belediyeye Herbaryum(kurutulmuş bitki örneklerinin saklandığı mekân) kurulması önerilmiş ve de gerçekleştirilmiştir. Bundan da amaç, öğrencilerin bu bitkilerin kurutulmuş örneklerinin varlığını öğrenmeleri ve gelecek nesillere bu bitki koleksiyonlarının aktarılmasını sağlamaktır\" diye konuştu.

Prof. Dr. Özhatay, Türkiye’de sadece Çekmeköy civarında çok dar bir alanda kalan tek popülasyonu ile temsil edilen Amsonia Orientalis (Mavi yıldız) bitkisinin ilçenin amblemi olarak önerildiğini ve bunun prensip olarak kabul gördüğünü de sözlerine ekledi.

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