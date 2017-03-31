Akademisyeni görevden aldıran benzerlik

Kanun hükmünde kararname (KHK) ile açığa alınan Prof. Dr. Halit Canatan, görevine geri döndü. Canatan'ın, Fethullah Gülen'in yanındaki bir kişiye benzetildiği için görevden alındığı ortaya çıktı.

Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre, Erciyes Üniversitesi göreve yapan Prof. Dr. Halit Canatan, geçen eylül ayında yayımlanan KHK ile açığa alındı. Fethullah Gülen’in fotoğraftaki bir kişiye benzetildiği için açığa alındığı ortaya çıkan Canatan, görevine döndü.

Prof. Dr. Halit Canatan, darbe girişiminin ardından, 2016’nın Ağustos ayında Erciyes Üniversitesi’nde başlatılan FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Sorgusunun ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Prof. Dr. Canatan, daha sonra KHK ile açığa alındı.

Prof. Dr. Halit Canatan’ın, Fethullah Gülen ile ABD’de çekilen ve Gülen cemaatinin “Kayseri imamı” olduğu iddia edilen Fatih Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şerif Ali Tekalan’ın da yer aldığı fotoğraftaki bir kişiye benzediği için açığa alındığı ortaya çıktı. Bunun üzerine Canatan, iki gün önce yayınlanan KHK ile göreve iade edildi.