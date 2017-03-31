T24 LogoT24 Logo
15 Temmuz Darbe Girişimi

Akademisyeni görevden aldıran benzerlik

Yeni KHK ile görevine dönen Prof. Canatan'ın açığa alınmasının sebebi ortaya çıktı

31 Mart 2017 21:26

Kanun hükmünde kararname (KHK) ile açığa alınan Prof. Dr. Halit Canatan, görevine geri döndü. Canatan'ın, Fethullah Gülen'in yanındaki bir kişiye benzetildiği için görevden alındığı ortaya çıktı.

Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre, Erciyes Üniversitesi göreve yapan Prof. Dr. Halit Canatan, geçen eylül ayında yayımlanan KHK ile açığa alındı. Fethullah Gülen’in fotoğraftaki bir kişiye benzetildiği için açığa alındığı ortaya çıkan Canatan, görevine döndü.

Prof. Dr. Halit Canatan, darbe girişiminin ardından, 2016’nın Ağustos ayında Erciyes Üniversitesi’nde başlatılan FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Sorgusunun ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Prof. Dr. Canatan, daha sonra KHK ile açığa alındı.

Prof. Dr. Halit Canatan’ın, Fethullah Gülen ile ABD’de çekilen ve Gülen cemaatinin “Kayseri imamı” olduğu iddia edilen Fatih Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şerif Ali Tekalan’ın da yer aldığı fotoğraftaki bir kişiye benzediği için açığa alındığı ortaya çıktı. Bunun üzerine Canatan, iki gün önce yayınlanan KHK ile göreve iade edildi.

ETİKETLER

Halit Canatanfethullah gülenkhk

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Ekrem İmamoğlu: 100 bin insan dava açsa Kanal İstanbul'u yapabilecek...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Murat Yetkin yazdı: Erdoğan Berlin’den neden erken ayrıldı?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24