Akademisyenden kadın öğrencilere: Siz ne zaman kadın oldunuz ahlaksızlar!

Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari ve İktidasi Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Fethi Kılıç'ın verdiği derslerde kadın ve erkek öğrencilerin birlikte oturmalarının yasak olduğu, kadın öğrencilere "Siz ne zaman kadın oldunuz ahlaksızlar!" dediği iddia edildi.

BirGün'de yer alan iddiaya göre Fethi Kılıç, dönemin başında anlattığı 'Hukukun Temel İlkeleri' dersinde önce erkek öğrencilerin ayağa kalkmasını istedi. Ardından erkek öğrencileri oturtup bu defa, ''Kız öğrenciler ayağa kalksın, göreyim'' dedi. Yaklaşık yüz öğrencinin bulunduğu sınıfta Fethi Kılıç, ayağa kalkan öğrencileri oturttuktan sonra, "Bu defa kadınlar ayağa kalksın" ifadelerini kullandı. Sınıfta 10'a yakın öğrenci ayağa kalktı. Öğrenciler oturduktan sonra, ''Kadın olanlar tekrar ayağa kalksın'' dedi ve ardından ayağa kalkan öğrencilere, ''Siz ne zaman kadın oldunuz. Ahlaksızlar'' diyerek hakaret edip derse başladı.

Öğrenciler rahatsız

Öğrenciler, Fethi Kılıç'ın küpe takan, saç uzatan öğrencilere her defasında aşağılayıcı ifadeler kullanmaktan geri durmadığını ifade etti.

Öğrenciler, ''Derslerinde kızlı-erkekli oturmak yasak, ders anlatırken iki kız öğrencinin kolunun birbirine değdiği derste, 'Tensel haz mı alıyorsunuz' gibi ifadeler de kullandığı oluyor'' diye konuştu.

"Yaz okuluna tatile mi geldiniz"

Yaz okulunda kadın ve erkek öğrencilerin birlikte vakit geçirmesinden de rahatsız olduğu belirtilen Fethi Kılıç'ın, bir dersinde ise şöyle ifade kullandığı iddia edildi: ''Gençler yaz okuluna kız arkadaşınızla tatile mi geldiniz? Yoksa derslerimizi çalışıp en az ama en az BB ile geçelim diye mi geldiniz?''

Not kaygısıyla susuyorlar

Dizüstü etek giyen ya da kolsuz tişört giyen kadın öğrencilere, ''Neden etini göstermek zorunda hissediyorsun'' dediği belirtilen Kılıç'a okulda tepkiler büyük. Ancak öğrenciler hem çekindikleri hem de not kaygısıyla sessiz kaldıklarını söylüyor. Şikâyetçi olanların dersinden geçmesinin zorlaştığını belirten öğrenciler, ''Zaten şikâyetler de sonuç getirmiyor'' diyor.

"Akademisyene yakışmaz"

Öğretim üyeleri ise, ''Zaman zaman bize ulaşan duyumlar var. Bahsi geçen ifadeleri kullandığına dair sıklıkla öğrenciler bize başvuruyor. Akademisyene yakışmayacak bir tavır. Ancak bir yaptırımda bulunmamız mümkün değil" ifadelerini kullandı.