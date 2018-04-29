Akademisyen-yazar Fikret Başkaya gözaltına alındı

77 yaşındaki akademisyen ve yazar Fikret Başkaya, Ankara'da sabah saatlerinde çok sayıda eve düzenlenen baskın ve operasyonlarda gözaltına alındı.

Yazarın 1991 yılında kaleme aldığı 'Paradigmanın İflası' adlı kitabının da suç unsuru olarak gözaltı kararına gerekçe gösterildiği belirtildi.

Anadolu Ajansı (AA), Ankara'daki terörle mücadele ekiplerinin "PKK üyelerine düzenlenen operasyonda" 17 kişi hakkında gözaltı kararı olduğunu bildirdi. Başkaya, bu sabah gözaltına alınan 10 şüpheliden biri.

AA'nın haberine göre şüphelilere "örgüte maddi yardım ve yataklık, sosyal medyada örgüt propagandası yapmak" gibi suçlamalar yöneltiliyor.

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, Twitter'dan yaptığı açıklamada Başkaya'nın gözaltına alınmasına ilişkin şu detayları paylaştı:

Yarkadaş iki yıl önce geçirdiği bypass ameliyatı nedeniyle Başkaya'nın sağlık durumunun ciddiye alınması gerektiği söyledi.

1940 doğumlu sol görüşlü akademisyen ve yazarın azgelişmişlik, emperyalizm ve kapitalizmden sosyalizme geçiş gibi konularda kitapları bulunuyor.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden sonra Paris ve Poitiers üniversitelerinde doktora öğrenimini tamamladı.

Başkaya Abant İzzet Baysal Üniversitesi İktisat Bölümü öğretim üyesi iken Paradigmanın İflası adlı kitabından ötürü Terörle Mücadele Yasası'na muhalefetten 20 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

2007 yılından bu yana Özgür Üniversite'nin başkanlığı görevini sürdürüyor.