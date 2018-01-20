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Dünya

Akademisyen ve aktivistlerden Afrin tepkisi

İstanbul, 20 Ocak (DHA) - Bir grup akademisyen ve insan hakları aktivisti, Rusya, ABD ve İran liderlerine, Türkiye’nin Afrin operasyonunu engellemeleri için bir çağrı yaptı

20 Ocak 2018 19:54

İstanbul, 20 Ocak (DHA) - Bir grup akademisyen ve insan hakları aktivisti, Rusya, ABD ve İran liderlerine, Türkiye’nin Afrin operasyonunu engellemeleri için bir çağrı yaptı.
Washington Post’ta yer alan habere göre, Aralarında bilim insanı ve aktivist Noam Chomsky’nin de olduğu grup, Türkiye’nin operasyonunu “demokratik olarak yönetilen barışçıl bir bölgeye saldırı” olarak nitelediler.
Grup tarafından yapılan çağrıda, “ABD’nin ve uluslararası toplumun ahlaki görevi, Kürt halkını desteklemektir” denildi.

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