Akademisyen Neşe Nur Akkaya'ya saldırı soruşturması tamamlandı; 5 yıl hapis istemi

Nişantaşı'nda bir parkta arkadaşıyla oturan akademisyen Neşe Nur Akkaya'ya saldırdığı iddia edilen Eray Çakın hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılıkça hazırlanan iddianamede Çakın’ın ‘silahla kasten yaralama’ ile ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik ve aşağılama’ suçlarından 5 yıl 3 aya kadar hapsi talep edildi.

Nişantaşı’nda bir parkta arkadaşıyla parkta oturan akademisyen Neşe Nur Akkaya’ya saldırdığı iddia edilen Eray Çakın hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığ'ınca yürütülen soruşturma tamamlandı. İddianamede, akademisyen Neşe Nur Akkaya'nın, 6 Haziran günü Mıstık Parkı'nda arkadaşı Yasemin Farhat ile oturduğu belirtildi. Akkaya'nın ifadesinde şüphelinin bakışlarıyla kendilerini rahatsız ettiğini, çünkü kendilerinden başka başörtülü olmadığını söylediği anlatıldı.

Akkaya, arkadaşı Yasemin Farhat’ın yanlarına gelen kediyi kucağına aldığını, kendisinin ise kıyafetinin beyaz olması nedeniyle kediyi kenara koyduğunu, bunun üzerine şüphelinin "kediyi darp edemezsiniz" diye bağırıp halkı galeyana getirmeye çalıştığını söyledi. Akkaya, kediyi sevdiğini söylemesine rağmen şüpheli Eray Çakın'ın, "Sizin gibi insanlardan rahatsız oluyorum. Gaziomanpaşa'ya gidin. Burada yaşayamazsınız, gidin buradan" diye bağırdığını, kendisinin de "Rahatsız olduysanız siz gidebilirsiniz" dediğini, bunun şüphelinin elindeki sert bir cisimle yüzüne vurduğunu ve başörtüsünü çektiğini, kendisini yere fırlattığını söyledi.

Şüpheli suçlamaları reddetti

Şüpheli Eray Çakın ise ifadesinde, Neşe Nur Akkaya'nın kediyi eliyle ittirip ayağıyla vurduğunu, sakin bir şekilde Akkaya'ya "Kedilerden rahatsız oluyorsanız bankta oturmanız daha iyi olur. Çünkü arkada kedi parkı var" dediğini, Akkaya'nın kendisine "Sen kendi işine bak i..." dediğini, bunun üzerine kendisine hakaret edemeyeceğini belirterek "Kediden ve benden rahatsızsan burası Nişantaşı, burada birçok parkta kedi var ve benim gibi insanları çok görürsünüz. Eğer rahatsızsan Gaziosmanpaşa'da bir parkta rahatça oturabilirsiniz" dediğini söyledi. Çakın, elindeki su şişesinin yumuşak kısmıyla Akkaya'nın alın kısmına doğru 1-2 kez vurduğunu, bu arada parkta bulunan sivil polisin araya girdiğini, Akkaya'nın "Biz burada başörtüsünden dolayı oturamıyoruz. Bizi burada istemiyorlar" diyerek bağırdığını söyledi ve hakkındaki suçlamaları reddetti.

Savcılıkça hazırlanan iddianamede, 7 Haziran'da gözaltına alınan Eray Çakın adli kontrol kararıyla serbest bırakıldığı ancak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, saldırıya uğrayan Neşe Nur Akkaya'nın ifadesine başvurulması üzerine ek ifadesi alınan Eray Çakın'ın 10 Haziran'da tutuklandığı kaydedildi.

5 yıl 3 ay hapis istemi

İddianamede, şüphelinin söylemi ve Neşe Nur'un başörtüsüne yönelen saldırısı nedeniyle müştekilerin parkta bulunan insanlardan korkarak tedirginlik hissettikleri, hatta Yasemin Farhat'ın başına bir kötülük geleceği korkusuyla İstanbul'dan ayrıldığı müştekiler açısından, kamu güvenliği açısından yakın bir tehlike ortaya çıktığın bu nedenle eylemde, ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik ve aşağılama’ suçunun unsurlarının oluştuğu vurgulandı.

İddianamede, şüpheli Eray Çakın’ın Neşe Nur Akkaya ve arkadaşı Yasemin Farhat'a karşı zincirleme şekilde ‘Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik ve aşağılama’ suçundan 1 yıl 3 aydan 3 yıl 9 aya kadar hapsi talep edildi. Şüpheli Çakın'ın ‘Silahla kasten yaralama’ suçundan da 6 aydan 1 yıl 6 aya kadar da hapsinin talep edildiği iddianame, İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. (İHA)