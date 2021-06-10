Akademisyen Neşe Nur Akkaya’ya saldırdığı iddia edilen Eray Çakın, tutuklandı

İstanbul Nişantaşı’nda bir arkadaşıyla parkta otururken başörtülü oldukları gerekçesiyle araştırma görevlisi Neşe Nur Akkaya’ya saldırdığı iddia edilen ve tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen Eray Çakın, "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik", "aşağılama" ve "silahla kasten yaralama" suçlarından tutuklandı.

Ne olmuştu?

İstanbul Teknik Üniversitesi'nde (İTÜ) Öğretim Görevlisi Neşe Nur Akkaya ve kız arkadaşı, "başörtülü oldukları" gerekçesiyle, Nişantaşı'nda bir parkta otururken Eray Ç.'nin kendilerine, "Burada sizin gibileri istemiyoruz. Gidin başka yerlere. Gaziosmanpaşa’ya gidin" dediğini ve "yumruklu" saldırıda bulunduğunu iddia etmişti. Akkaya, olaydan sonra darp raporu alarak Eray Ç'den şikayetçi olmuştu.