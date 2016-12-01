Akademisyen milletvekillerine çift maaş öngören tasarıya CHP ve HDP'den tepki

TBMM Genel Kurulu'nda, MEB Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK ile Bazı Kanun ve KHK'larda Değişiklik Yapan Kanun Tasarısı'nın kabul edilen bölümlerinde akademisyen milletvekillerine önemli ayrıcalıklar tanındı. Daha önce öğretim üyesi olarak çalışan veya kendi isteğiyle ayrılan bakan ve milletvekilleri, kadro şartı aranmaksızın ayrıldıkları yükseköğretim kurumlarına; uygun kadro olması halinde Türkiye'nin başka bir yerindeki yükseköğretim kurumuna atamaları yapılacak. Milletvekili maaşının yanında üniversiteden ikinci maaş alabilecek.

Düzenlemeye CHP ve HDP’den tepki geldi. CHP Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı, “Millet bize en büyük şerefi vermiş, getirmiş bizi burada milletvekili yapmış, daha ne istiyorsunuz, bundan daha büyük şeref olur mu? 3-5 bin lira para almak için milleti bu şekilde kahretmeye gerek var mı” diye karşı çıkarken HDP Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul, “Bu Meclis kendisine kıyak yapan bir Meclis olarak tarihe geçecek. Bu Meclis iki bakımdan öğretim üyelerinin kendisine ayrıcalık yaptığı bir Meclis olacak” dedi. Tasarının görüşmeleri genel kurulda sürüyor.

Tasarının 37. Maddesiyle milletvekillerine getirilen düzenlemeye dünden beri sürdürülen CHP ve HDP’den itirazlar şöyle:

Çifte maaşa milletvekillerinin ihtiyacı var mı?

CHP Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı:

Bize en büyük şerefi vermiş, getirmiş bizi burada milletvekili yapmış, daha ne istiyorsunuz, bundan daha büyük şeref olur mu? 3-5 bin lira para almak için milleti bu şekilde kahretmeye gerek var mı? Milletvekilliğinin şanını, şerefini düşürmeye gerek var mı? Çifte maaşa hangi birinizin ihtiyacı var Allah aşkına? Gelmişsiniz, milletin bağrından kopmuşsunuz, en güzel yere oturmuşsunuz, bundan sonra 3 kuruş fazla alsanız ne olur, almasanız ne olur? Alacaksak hep beraber alalım, bütün öğretim üyeleri alalım ama sadece ve de sadece milletvekillerine böyle bir ayrıcalık tanınması bizi üzüyor. Sadece 2 muhalefet partisinin bu önergeye karşı çıkması da beni ayrıca üzüyor.Bu düzenleme iki ayrıcalık getiriyor. İlk bir öğretim üyesi milletvekilliği bittikten sonra -üniversitesine döndüğü zaman kendi üniversitesine canı isterse dönecek, canı isterse ve kadro varsa Türkiye'deki bütün üniversitelere gidebilecek. Hâlbuki milletvekili olmayan bir öğretim üyesi böyle bir hakka sahip değil. Beterin beteri var mı? Var. Eğer milletvekili olan öğretim üyesi üniversiteye dönerse ve siz bu maddeyi kabul ederseniz bu durumda hem emekli maaşını alacak hem de üniversiteden maaş alacak yani çifte maaş alacak. Peki, bir başka öğretim üyesi, milletvekili olmayan bir öğretim üyesi, eğer emekli olup tekrar üniversiteye dönerse bu haktan yararlanabilecek mi? Hayır, yararlanmayacak. Yani siz, kamu üniversitesine dönen milletvekillerine, eğer bu maddeyi kabul ederseniz kıyak yapmış olacaksınız. Bu durum ahlakla da eşitlikle de bağdaşmaz.

HDP Gaziantep Milletvekili Prof. Mahmut Toğrul:

Bu Meclis kendisine kıyak yapan bir Meclis olarak tarihe geçecek. Bu Meclis iki bakımdan öğretim üyelerinin kendisine ayrıcalık yaptığı bir Meclis olacak. Neymiş? Öğretim üyesi bir dönem milletvekilliği yaptıktan sonra üniversitesine dönerse çift maaş alacak. Bir diğeri, kendi bulunduğu kadroya zaten kadro şartı aranmaksızın dönebiliyordu, şimdi istediği üniversiteye gitme imkânı veriyoruz. Bunu sorduğumuzda şöyle açıklıyorlar değerli arkadaşlar: "Üniversitelerde yeteri kadar öğretim üyesi yok, üniversiteler kan kaybediyor, öğretim elemanı kolay yetişmiyor.