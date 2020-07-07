Akademisyen Arıboğan'dan 'babacan tavır' tepkisi: O elleri' kıracağımızı bildiririz

Bursa’da 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nin, bir kamu kurumunda çalışan kadın memurun kalçasına dokunan müdüre verdiği mahkumiyet kararını Yargıtay’ın, ‘müdür babacan tavır sergilemiştir’ diyerek, oy çokluğuyla bozması, tartışmaları beraberinde getirdi.

Kadın örgütleri ve hukuk çevrelerinin yanısıra akademisyen Deniz Ülke Arıboğan da karara tepki gösterdi. Arıboğan, Twitter hesabından Adalet Bakanlığı’nı etiketleyerek, konuya ilişkin şu paylaşımı yaptı:

"Biz kadınlar, çok değerli Yargıtay mensuplarımızın verdiği yasal onay gereği “babacan tavır sergilemek maksadıyla” popolarımıza şaplak indirmek isteyen “o elleri” kıracağımızı sayın ilgililere bildiririz. Siz yapmazsanız biz yaparız."

Tepkiler üzerine açıklama yapan Yargıtay, "tarafsız tanık ifadesi" nin kararda etkili olduğunu belirterek şöyle dedi:

“Olayın intikal şekli ve zamanı, tarafsız tanık G.’nin iş yerinde gördüğü sanığın babacan bir tavırla hareket ettiğine dair ifadesi, diğer tanık beyanları, CD içeriği ile tüm dosya kapsamı nazara alındığında, sanığın aynı yerde birlikte çalıştığı mağdurenin vücuduna dokunması şeklindeki eyleminin cinsel amaçla gerçekleştirildiği hususunun şüphede kaldığı ve mevcut haliyle cezalandırılmasına yeter, başkaca delil bulunmadığı anlaşıldığından, müsnet suçtan beraati yerine yazılı şekilde mahkumiyetine karar verilmesi” gerekçesi ile oy çokluğu ile bozulduğunu belirtti.