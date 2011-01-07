Akademisyen 'Ajan'lar Karabük'ü terk etti

T24- Gazeteci Banu Avar'ın katıldığı konferansta "Ünversitelerde görev yapmak için ABD istihbarat görevlileri Türkiye'de" şeklindeki sözleri Karabük Üniversitesi'ndeki iki ABD'li akademisyenin şehri terk etmesine neden oldu.

Banu Avar, 24 Aralık’ta Karabük Esnaf Kefalet Odası’nın toplantı salonunda düzenlenen konferansta konuştu.

Avar, konuşmasında "Buraya Amerikan Büyükelçiliği’nden heyetler gönderildiğini öğrendim. Karabük Üniversitesi’nde konuştuklarını öğrendim ve o nedenle gelmek istedim. Çünkü bütün üniversitelere şu anda Amerikan elçileri gidiyor. Ayrıca 37 üniversiteye görev yapmak üzere 54 Amerikan istihbarat görevlisi Türkiye’ye getirildi ve bunlar İngilizce öğretmeni kılığında çeşitli üniversitelere sokuldu. Bunlar çeşitli işler çeviriyorlar..." iddiasında bulundu.

İddiaya göre, Avar’ın açıklamalarının ardından bazı öğrenciler, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın finanse ettiği Fulbright İngilizce Öğreten Asistanlar Programı’nın katılımcılarından olan Rachel Smith ve Hayfa Aboukier’in, Karabük Üniversitesi’nde verdikleri İngilizce derslerine girmemeye başladı.

Fulbright İngilizce Öğreten Asistanlar Programı’nın katılımcılarından olan Smith ve Aboukier de, ajan oldukları yönündeki söylentiler üzerine izin alarak tatile çıktı.

Amerikalı görevlilerin ajan olmasının söz konusu olmadığını söyleyen Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Burhanettin Uysal, yaşanan gelişmelerin kendilerini çok üzdüğünü belirterek, "...Şu anda 3 bine yakın öğrencimiz İngilizce hazırlık sınıfı okumaktadır...

Yükseköğretim Kurulu’da üniversitelerde dil sorununun eğitim süresince çözülmesi için ek tedbirler aldı. Fulbright ile anlaşarak Amerika’dan ana dili İngilizce olan personeli getirdiler ve ihtiyacı olan üniversitelere dağıttılar. Bu kişiler hem öğrencilerimizin İngilizce eğitimlerine, hem de okutmanlarımızın gelişmesine katkı sağlıyorlar" dedi.

Amerikalı öğretim görevlilerinin izin kullandıklarını söyleyen Rektör Uysal, "Bu arkadaşların ajan, casus olması söz konusu olamaz. Türkiye Cumhuriyeti kuralları ve kurumları olan bir devlettir. Bir eksiklik, bir yanlışlık varsa buna da ilgili birimler, kurumlar el koyacaktır. Arkadaşlarımız bu tür söylemlerden etkilendiler. Birkaç gün izin kullanıyorlar. Geri dönecekler inşallah..." şeklinde konuştu.

Rektör Uysal, "...Karabük Üniversitesi sağduyunun hakim olduğu bir yer. Öğrencilerimiz bu konunun üzerinde hassasiyetle durmakta. Provakatif davranışlara pirim vermemektedir" dedi.