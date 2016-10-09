Akademik yıl açılış törenleri artık Beştepe'de yapılacak

Üniversitelerin ayrı ayrı yaptıkları akademik yıl açılış törenleri bu yıldan itibaren Beştepe’deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak. 2016- 2017 Yükseköğretim Akademik Yılı, 18 Ekim’de tüm rektörlerin katılımıyla gerçekleştirilecek.

Sabah’tan Ceyda Karaaslan’ın haberine göre devlet ve vakıf üniversitelerinin rektörleri başta olmak üzere idari kadro ile başarılı öğrencilerin de katılacağı törene iki bine yakın akademisyen davet edildi. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Prof. Dr. Yekta Saraç, bu törenleri geleneksel hale getirmek istediklerini belirterek, “Akademik yıl açılışları bir şölen haline gelecek” dedi.

Bölgesel kalkınmada lokomotif üniversiteler belirlediklerini anlatan Saraç "2006'tan sonra kurulan bazı üniversitelere böyle bir misyon vereceğiz. 100'e yakın kriter belirledik. Bu hafta aday olan üniversiteleri eleyerek sayısını 5'e indireceğiz. Bu üniversiteleri Cumhurbaşkanımız 18 Ekim'deki törende açıklayacak" ifadesini kullandı. Saraç, yükseköğretimde 'FETÖ' ile mücadele kapsamında kritik ve öncelikli alanlarda öğretim üyelerinin mülakatla alınabileceğini de belirtti.