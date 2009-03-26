Akademik sistem sil baştan

Araştırma görevlilerinin sorunları Meclis’te

Asistanlar üniversitede sabahladı



Rektör maaşı

* Tıp Fakülteleri başta olmak üzere üniversitelerde kısmi zamanlı çalışan öğretim üyeleri tam zamana geçecek. Muayenehanelerini kapatan öğretim üyeleri döner sermaye üzerinden dışarıya hizmet verip para kazanabilecek. Halen büyük çoğunluğu tıp fakültesinde görev yapan 1300 kadar öğretim üyesi kısmi statüde çalışıyor.* Rektörün brüt maaşı ve döner sermaye payı, YÖK Başkanının brüt maaşından fazla olmayacak.* Öğretim üyeleri mesai saatleri dışında hafta sonu dahil döner sermaye geliri üzerinden dışarıya hizmet verebilecek. Hafta sonu çalışan öğretim üyeleri mesai saatleri içinde aldığı ücretin yüzde 50 fazlasını alacak. Bu sistemle öğretim üyeleri net maaşın 12 katına kadar maaş alabilecek.* Döner sermayeden sadece tıp değil bütün yükseköğretim kurumu yöneticileri ve gelir sağlayanlar katkıları ölçüsünde adil bir şekilde pay alacak.* Araştırma görevlileri doktorasını bitirdikten sonra aynı üniversitede en fazla 2 yıl araştırma görevlisi olarak çalışacak. Bu sürede başka bir üniversitede öğretim üyesi olarak çalışamayacaksa görevine son verilecek. Doktorasını tamamladığı üniversitenin dışında bir üniversitede 2 yıl görev almadan aynı üniversiteye dönülemeyecek.* Soruşturma iznini artık üniversiteler verecek. Soruşturmayı Cumhuriyet savcısı yapacak. YÖK devreden çıkacak.* Üniversite kurmak isteyen vakıflar ciddi bir mal varlığı ortaya koymak zorunda kalacak.