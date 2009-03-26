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Yaşam

Akademik sistem sil baştan

YÖK Kanunu'nda yapılacak değişikler ile akademik sistem yenileniyor. Araştırma görevlileri ile ilgili karar çok tartışılacak.

26 Mart 2009 02:00

YÖK Kanunu'nda yapılacak değişikler ile akademik sistemi sil baştan yenileniyor.

YÖK Kanunu'nda yapılacak değişikler ile akademik sistemi sil baştan yenileniyor. Değişiklik planlarını YÖK Başkanvekili Prof. Dr. İzzet Özgenç şöyle açıkladı: 

Araştırma görevlilerinin sorunları Meclis’te

Asistanlar üniversitede sabahladı

* Tıp Fakülteleri başta olmak üzere üniversitelerde kısmi zamanlı çalışan öğretim üyeleri tam zamana geçecek. Muayenehanelerini kapatan öğretim üyeleri döner sermaye üzerinden dışarıya hizmet verip para kazanabilecek. Halen büyük çoğunluğu tıp fakültesinde görev yapan 1300 kadar öğretim üyesi kısmi statüde çalışıyor.

Rektör maaşı

* Rektörün brüt maaşı ve döner sermaye payı, YÖK Başkanının brüt maaşından fazla olmayacak.

* Öğretim üyeleri mesai saatleri dışında hafta sonu dahil döner sermaye geliri üzerinden dışarıya hizmet verebilecek. Hafta sonu çalışan öğretim üyeleri mesai saatleri içinde aldığı ücretin yüzde 50 fazlasını alacak. Bu sistemle öğretim üyeleri net maaşın 12 katına kadar maaş alabilecek.

* Döner sermayeden sadece tıp değil bütün yükseköğretim kurumu yöneticileri ve gelir sağlayanlar katkıları ölçüsünde adil bir şekilde pay alacak.

* Araştırma görevlileri doktorasını bitirdikten sonra aynı üniversitede en fazla 2 yıl araştırma görevlisi olarak çalışacak. Bu sürede başka bir üniversitede öğretim üyesi olarak çalışamayacaksa görevine son verilecek. Doktorasını tamamladığı üniversitenin dışında bir üniversitede 2 yıl görev almadan aynı üniversiteye dönülemeyecek.

* Soruşturma iznini artık üniversiteler verecek. Soruşturmayı Cumhuriyet savcısı yapacak. YÖK devreden çıkacak.

* Üniversite kurmak isteyen vakıflar ciddi bir mal varlığı ortaya koymak zorunda kalacak.


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