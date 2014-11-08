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Yaşam

Akademide, kadınların 100 yıllık bilinmeyen tarihi

Türkiye'deki ilk Kürt kadın dilbilimcinin, ilk Ermeni kadın yazarın, ilk Rum kadın öğretmenin, ilk Yahudi kadın hekimin ya da ilk Müslüman kadın heykeltıraşın ismini duymuş muydunuz?

08 Kasım 2014 16:10

Sabancı Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Forumu ve İstanbul Kadın Müzesi Türkiye’de kadınların üniversiteye giriş hakkını elde etmelerinin 100. Yılını bir sergi ve sempozyumla kutluyor.

Meral Akkent’in küratörlüğünü, Prof. Dr. Serpil Çakır’ın danışmanlığını yaptığı “Kadınların Üniversitede 100 Yılı - İnas Darülfünunu / Kadın Üniversitesi  1914 – 1919” sergisi, tarih anlatılarında kendilerine yer bulamayan kadınlara ve akademik alandaki yüzyıllık mücadelelerine görünürlük kazandırıyor.

Çiçek Tahaoğlu’nun Bianet’te yer alan haberine göre, akademide kadın tarihi konusunda önemli bir veri tabanı oluşturan sergi, Osmanlı döneminde yayınlanan ve feminist dergilerin büyükannesi olarak nitelenen Kadınlar Dünyası dergisinin kadınların yükseköğrenim hakkı mücadelesindeki önemine dikkat çekiyor. 1914’te İstanbul’da açılan Kadın Üniversitesi, şimdiye kadar bu konuda yapılan tüm araştırmalardan farklı bir yaklaşımla ele alınıyor: Üniversitenin açılmasında rol oynayan erkekler değil, bu hakkı söke söke alan kadınlar, üniversitenin mezunları, akademide ilkleri gerçekleştiren kadınlar tanıtılıyor.

Üstelik bu ilkler, hep olduğu gibi “Müslüman ve Türk” kadınlar üzerinden değil, Türkiye halklarının çeşitliliği göz önünde bulundurularak anlatılıyor. İlk Ermeni, Rum, Yahudi, Kürt kadın üniversite mezunları, eğitimciler…

Sergi, 7 Kasım – 21 Aralık 2014 tarihleri arasında, Yunanistan Başkonsolosluğu Sismanoglio Megaro’da ziyarete açık olacak.

Not: İstanbul Kadın Kültür Vakfı kurucusu Gülümser Yıldırım ve İstanbul Kadın Müzesi küratörü Meral Akkent, “Türkiye’de kadınların üniversiteye giriş hakkını elde etmelerinin 100. yılında, bu sergi tüm üniversitelere armağanımız olsun istiyoruz” diyor ve isteyen tüm üniversitelere sergide yer alan parçaların baskıya gidebilecek boyutlarda pdf’lerini göndereceklerini belirtiyor.

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