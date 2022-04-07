Akademi, Will Smith kararı için toplanıyor

Oscar Akademi heyeti, törende Chris Rock'a tokat atan Will Smith'e yönelik yaptırımları tartışmak üzere 18 Nisan yerine yarın toplanmaya karar verdi.

Akademi heyeti, 94. Oscar töreninde eşiyle ilgili esprisi üzerine sahneye çıkarak Chris Rock'a tokat atan Will Smith'le ilgili olası yaptırımları tartışmak üzere erken toplanıyor.

18 Nisan yerine yarın toplanmaya karar veren Akademi'nin başkanı David Rubin, "Bunun zamanında ele alınması, ilgili herkesin çıkarınadır" dedi.

Smith geçtiğimiz günlerde Akademi üyeliğinden istifa ettiğini açıklamış "Yaptığım hareketler şoke edici, acı verici ve bağışlanamaz" demişti.

Smith'in istifasını kabul eden Akademi heyeti Cuma günü yapacağı toplantıyla ilgili açıklamasında; askıya alma veya ihraç etmenin artık bir olasılık olmadığını ancak başkaca yaptırımları tartışacağını belirtti.

Tokat olayı sonrası gösteri için sahneye çıkan komedyen Rock ise seyircisine "Hafta sonunuz nasıl geçti? Benim henüz yaşananlarla ilgili söyleyecek bir şeyim yok" dedi. Rock, "Halen bu olayı sindiriyorum. Eğer bunun için geldiyseniz üzgünüm. Bir noktada bu konuda konuşacağım" diye konuşmuştu.