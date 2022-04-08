Akademi, Will Smith'e verilecek cezayı görüşecek

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Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi (AMPAS), Oscar Ödül Töreni'nde sahneye çıkarak sunucu Chris Rock'a tokat atan Will Smith'e uygulanacak yaptırımları kararlaştırmak için bugün toplanacak.

Tepki çeken hareketi nedeniyle özür dileyen ve Akademi'den istifa eden Smith'in aynı törende kazandığı 'En İyi Erkek Oyuncu' Oscarı'nın geri alınması beklenmiyor. Daha önce Roman Polanski ve Harvey Weinstein gibi hüküm giyen suçluların ödülleri geri alınmamıştı. Smith'e ne gibi yaptırımlar uygulanabileceği bilinmiyor.

AMPAS'ın Smith'in üyeliğini askıya almayı düşündüğü belirtiliyordu; ancak ünlü aktör kendisi istifa etti.

AMPAS, tokattan sonra Smith'ten törenden çıkmasını istediklerini ancak oyuncunun kabul etmediğini söylemişti. Ancak daha sonra bunun resmi bir talep olmadığı ve törenin yapımcısının Smith'ten kalmasını istediği ile ilgili haberler yayımlanmıştı. Bir başka habere göre törenden iki gün sonra AMPAS CEO'SU ve Smith bir araya geldi.

Smith'in sahnede attığı tokadın ardından içinde bulunduğu birçok proje askıya alınmıştı.