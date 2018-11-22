Akademi Beyoğlu'nda fotoğrafçılık atölyesi yoğun ilgi gördü

İSTANBUL, (DHA)-BEYOĞLU Belediyesi’nin hayata geçirdiği ‘Akademi Beyoğlu’nda açılan Fotoğrafçılık Atölyesi yoğun ilgi gördü. Bir sonraki eğitim dönemi için şimdiden ön kayıtlar başladı.

Beyoğlu’nda gençleri teknoloji ile buluşturan Akademi Beyoğlu, 2018-19 eğitim-öğretim yılına hızlı bir giriş yaptı. Merkezde en çok ilgi gören kurslardan birisi de Beyoğlu Belediyesi Gençlik Merkezi, Beyoğlu Halk Eğitim Merkezi ve Akademi Beyoğlu işbirliği ile gerçekleştirilen Fotoğrafçılık Atölyesi oldu. Kontenjanları kısa sürede dolan fotoğrafçılık atölyesine katılmak isteyen gençler bir sonraki eğitim dönemi için şimdiden ön kayıt yaptırmaya başladı.

Teknoloji derslerinden görsel ve sahne sanatlarına, yabancı dil eğitimlerinden üniversite hazırlık kurslarına birçok branşta eğitimin verildiği Akademi Beyoğlu’nda 200 saatlik eğitimleri başarıyla tamamlayan kursiyerlere Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika veriliyor.

ÖĞRENİLEN TEKNİKLER SAHADA UYGULANIYOR

Fotoğrafçılık atölyesinde gençler, teorik ve uygulamalı eğitimler ile fotoğrafçılığın püf noktalarını öğrenme imkanı buluyor. Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan’ın fotoğrafçısı olan Fotoğraf Sanatçısı Timur Tahmaz’ın da eğitim verdiği kursiyerlere; fotoğrafın tarihi, analog ve dijital fotoğraf makinelerinin çalışma prensibi, ışık, portre ve doğa çekimleri başta olmak üzere profesyonel fotoğrafçılığa dair detaylı bilgiler veriliyor.

Kursiyerler, Green Box Stüdyosu’nda photoshop uygulamaları, dekupe yapma gibi konularda da eğitim görüyor. Atölye eğitimlerinin yanı sıra derslerde öğrendiklerini pratiğe dökebilmeleri için ‘Tarihi ve Kültürel Fotoğraf Gezileri’ düzenleniyor. Bu gezilerde, atölyede öğrendikleri tekniklerle doğayı fotoğraflama pratiği elde eden kursiyerlerin çektikleri fotoğraflar, dönem sonunda düzenlenen sergide sanatseverlerle buluşturuluyor.