Ak toprak kanser riski taşıyor

Kanserli akciğer resimli sigara paketleri



Arsenik akciğer kanserini tetikliyor

ESOGÜ Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim dalı tarafından `Çevre, genetik ve kanser' konu başlıklı bir panel düzenlendi. Prof. Dr. Muzaffer Metintaş'ın yönettiği panele, konuşmacı olarak ESOGÜ Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr.Selahattin Kadir, Patoloji Ana Bilim dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Emine Dündar, Hawaii Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı Öğretim üyeleri Prof. Dr. Michele Carbone ve Doç Dr. Hainign Yang katıldı.Panel öncesi, gazetecilerin sorularını yanıtlayan Prof. Dr. Muzaffer Metintaş, paneli kanser nedensellerini öğretim üyelerine tartışmaya açmak ve bu bilgiyi uluslararası düzeye taşımak amacıyla düzenlediklerini söyledi.Panelde, Türkiye'deki kanser vakalarının dağılımı, kansere neden olan çevresel faktörlerin genler üzerindeki etkilerini ve gen ile kanser arasındaki ilişkiyi ele aldıklarını kaydeden Metintaş, Eskişehir'in bazı köylerinde kerpiç evlerin yapımında kullanılan ve `Ak toprak' olarak bilinen toprağın içinde önemli miktarda asbest olduğunu bildirdi. Bu Ak toprağın akciğer kanseri ile akciğer hastalıklarına yol açtığını kaydeden Prof. Dr. Muzaffer Metintaş şunları kaydetti:``Asbest kansere neden oluyor. Ancak bu, toprakla temas eden köylülerden sadece 6-7 kişide kanser vakalarına rastlanıldığını belirledik. Neden diğerlerinde de bu vakalar görülmüyor? Demek ki, bu kişilerde kansere yapısal yatkınlık var. Biz bunu araştırıyoruz. Bunun nedenlerini belirlersek, vak'aları çok önceden belirleme olanağına kavuşacağız. Eskişehir ve Kütahya'da asbest nedenli hastalıklar çok fazla. Asbest ile bağlantılı olarak hastanemize yılda yaklaşık 700 hasta geliyor.''Prof. Dr. Muzaffer Metintaş, panele katılan Hawaii Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı Öğretim üyesi Prof. Dr. Michele Carbone ile ekibinin çocuk felci aşısındaki CV 40 virüsünün kanserle ilişkisini dünyada ilk tanımlayan kişi olduğunu belirterek, ``Prof. Dr. Carbone, asbest ve erionite gibi mineral liflerin kişilerde kanser yaptığını ispatlayarak, kanserin genetik olarak geçiş yapabileceğini de gösterdi. Bu önemli keşfi, kendi hastalarımız üzerinde çalışmaya gayret edeceğiz. Prof. Dr. Corbone ve ekibiyle ortak bir çalışma yapacağız. Eğer biz, hastalığın hangi genlerden kaynaklandığını tespit edebilirsek, bu genlere sahip kişilere hasta olmadan önce önlem aldırabiliriz'' dedi.