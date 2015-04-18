'Ak Saray'ın üç aylık elektrik faturası 3 milyon 614 bin lira

Toplam maliyetinin 5 milyar TL’yi aştığı ileri sürülen Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nın üç aylık elektrik faturası astronomik rakamıyla dikkat çekti.

18 Aralık 2014 ile 18 Mart 2015 tarihleri arasında gelen faturalara göre elektriğe ödenen para 3 milyon 614 bin 684 TL. Buna göre, Saray’ın günlük elektrik masrafı 40 bin liranın üzerinde. Saray’ın elektriğe 3 ayda harcadığı para, yaklaşık 4 bin asgari ücretlinin aylık maaşına denk geliyor. Saray’ın yıllık elektrik gideri ise 14 milyon lirayı geçiyor.

Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) arazisine inşa edilen Cumhurbaşkanlığı Sarayı, yüksek maliyeti ve günlük gider kalemleriyle gündemden düşmüyor. 400 bin metrekarelik alan üzerinde kurulu Saray’ın üç aylık elektrik harcamasını gösteren faturalar, yapım maliyetlerinin yanı sıra sabit giderlerinin de ne kadar yüksek olduğunu ortaya koydu. Aydınlatma sistemlerinden asansörlere, iklimlendirme sistemlerinden mutfak elektriğine, inşaatı devam eden alanlardan güvenlik sistemlerine kadar birçok alanda elektrik harcanıyor. Faturaların yüksekliği Saray’ın önümüzdeki dönemde de Türkiye ekonomisi açısından önemli bir gider kalemi oluşturacağını gösteriyor.

Saray, Başbakanlık’tan Cumhurbaşkanlığı’na geçti

Zaman'dan Ünal Livaneli ve Yavuz Akengin'in haberine göre, faturalar ilginç bir ayrıntıyı da ortaya çıkardı. 25 Şubat itibarıyla abone adı değiştirilmiş. Eski faturada müşteri ismi olarak ‘Başbakanlık İdari ve Mali İşler Başkanlığı’ yazılıyken, 26 Şubat’tan sonraki faturada ‘Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği’ adıyla kayıtlara geçti. Saray’ın son ödeme tarihi 18 Şubat 2015 olan Elektrik Faturasındaki tutar 1 milyon 140 bin 567 lira. Son ödeme tarihi 24 Mart 2015 olan bir sonraki faturanın tutarı ise 1 milyon 51 bin 927 TL. 20 Nisan 2015 tarihli son fatura tutarı ise 625 bin TL olarak gözüküyor. Son faturadaki bu düşüş abone değişikliğinden kaynaklanıyor. Önceden Başbakanlık İdari ve Mali İşler Başkanlığı olan abonelik, 26 Şubat 2015 itibarıyla Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği olarak değiştiği için 20 günlük fatura düzenlenmiş. Bu miktarların yanında üç aylık döneme ait ‘geçmiş borç’ bilgisi de yer alıyor.