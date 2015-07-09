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Ak Saray'dan Cahit Berkay'a 'çalıntı beste' özrü

Cahit Berkay'ın Kırık Bir Aşk Hikâyesi adlı bestesinin Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın tanıtım filminde kullanıldığı ortaya çıkmıştı

09 Temmuz 2015 14:11

Cumhurbaşkanlığı, Ak Saray'ın tanıtım filminde bestesini izinsiz kullandığı Cahit Berkay'dan özür dileyerek filmi kaldırdı. Cahit Berkay Cumhurbaşkanlığı Basın Başdanışmanı Lütfullah Göktaş'ın, sabah saatlerinde kendisini telefonla arayarak özür dilediğini paylaştı.

Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nın resmi tanıtım filminde ünlü müzisyen Cahit Berkay’ın bestesinin izin alınmadan ve telif ödenmeden kullanıldığı ortaya çıktı. Cumhurbaşkanlığının internet sitesinde yer alan filmde, 33 yıl önce Ömer Kavur’un yönettiği "Kırık Bir Aşk Hikayesi" adlı Cahit Berkay imzalı bestesi kullanıldı.

Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın tanıtım filminde Cahit Berkay'ın bestesinin izin alınmadan kullanıldığının ortaya çıkması üzerine Cumhurbaşkanlığı, bestekar Cahit Berkay'dan özür dileyerek müziği kaldırdı.

Cumhuriyet’ten Çiğdem Toker'e konuşan Cahit Berkay, Cumhurbaşkanlığı Basın Başdanışmanı Lütfullah Göktaş’ın, sabah saatlerinde kendisini telefonla arayarak özür dilediğini söyledi.  Göktaş, sanata saygılı olduklarını, böyle bir saygısızlığı asla düşünmediklerini, ortada bir kusur olduğunu, bu kusurun da “makam”dan kaynaklanmadığını söyleyerek özür dilemiş.

 

 

 

Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama

 

Söz konusu gelişme üzerine Cumhurbaşkanlığı'ndan bir açıklama geldi. Açıklamada "CumhurbaşkanlığıKülliyesi'nin Güney ve Kuzey İdari Binaları'nda geçtiğimiz Cuma günü basına düzenlenen tanıtım turuna ilişkin videoyu hazırlayan firmanın, fon müziğiyle ilgili yaptığı hata, bugün fark edilir edilmez düzeltilmiştir" denildi.

Açıklamada, "Konuyla ilgili yapıcı bir tutum sergileyen, hadisede bir kasıt olmadığını belirten değerli sanatçı Cahit Berkay'la yapılan istişare doğrultusunda hata telafi edilmiş olup, ilgili video yeni bir müzikle resmi web sayfamıza konulmuş bulunmaktadır" ifadelerine yer verildi.

 

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