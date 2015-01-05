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'Ak Saray'a oda büyüklüğünde zırhlı para kasaları yapılıyor' iddiası

'Atatürk Orman Çiftliği'nin bağrına saplanan kaçak sarayın her şeyi bizi ilgilendiriyor. Bu hukuksuzluğu yapanlar yargı önüne çıkana kadar mücadelemiz devam edecek'

05 Ocak 2015 13:50

Cumhubaşkanlığı Sarayı'na oda büyüklüğünde zırhlı para kasaları yapıldığı iddia edildi. Cumhurbaşkanlığı Sarayı'yla ilgili her gün yeni bilgileri kamuoyu ile paylaşan Mimarlar Odası Ankara Şubesi bu sefer de ‘zırhlı para kasaları’ iddiasını gündeme taşıdı. Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, Saray’da oda büyüklüğünde yüksek güvenlikli zırhlı para kasaları bulunduğunu savundu. Candan, “Bir para kasası eksikti, o da tamamlanmış oldu." dedi.

Cihan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, yazılı açıklama yapan Şube Başkanı Candan, dayanıklı, bankalarda ve finans kuruluşlarında kullanılan ve ihtiyaca göre, donanımlı özel olarak üretilen bu kasalarda, aydınlatma, içeriden otomatik kapanma, isteğe göre raf ve nakit kutular gibi aksesuarların yapıldığını ifade etti. Başkan Candan, “Bunlar son derece teknolojik kasalar. 1. derece doğal sit alanında Atatürk'ün şartlı bağışı ihlal edilerek, hukuksuz bir şekilde, Atatürk Orman Çiftliği'nin bağrına saplanan kaçak sarayın her şeyi bizi ilgilendiriyor. Bu hukuksuzluğu yapanlar yargı önüne çıkana kadar mücadelemiz devam edecek.” şeklinde konuştu.

 

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