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Ak Saray tescilleniyor

Bursa'da bir firma talep üzerine TPE'ye başvurdu

01 Temmuz 2015 22:34

Tayyip Erdoğan'ın ikame ettiği Ankara Beştepe'deki Ak Saray olarak anılan Cumhurbaşkanlığı konutu için, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği'nin talebi üzerine Bursa'da faaliyet gösteren bir firma "Beştepe" isminin marka tescilini almak amacıyla Türkiye Patent Enstitüsü'ne (TPE) başvurdu.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Bursa'da marka-patent tescili ve bilişim üzerine faaliyet gösteren bir firma, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğinin talebi üzerine "Beştepe" isminin marka tescili için TPE'ye başvurdu.
      
Genel Sekreterliğin talebi doğrultusunda ayrıca "bestepe.com.tr" ve "bestepe.gov.tr" internet sitelerinin domain tescilleri de firma tarafından 6 gün önce gerçekleştirildi.

 

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