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Ak Saray için 58 dava açtı 59'uncu yolda

Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Karakuş: AOÇ arazilerinin şartlı bağışı ihlal edildi

23 Haziran 2015 20:01

Mimarlar Odası Ankara Şubesi Başkanı Tezcan Candan Karakuş, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ikame ettiği Ak Saray olarak bilinen cumhurbaşkanlığı konutuna bugüne kadar toplam 58 dava açtı.Karakuş, 59'uncu davayı ise, Saray’ın Cumhurbaşkanlığı’na tahsis edilmesi yüzünden açıyor.

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin mülkiyetinde olmasına karşın Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na dönüştürülen yerleşke içinde bulunan 8 bin 406 metrekarelik arsanın tahsisinin değiştirilmesini yargıya taşıyor.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, yapıldığı dönemde Başbakanlık Binası olarak kullanılması düşünüldüğü için Ankara Büyükşehir Belediyesi mülkiyetindeki arsa, Başbakanlık’a tahsis edilmişti. Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı olmasının ardından yerleşkenin Cumhurbaşkanlığı Sarayı olarak kullanıldığı gerekçesiyle arsa da bu kuruma tahsis edildi. Geçen haftasonu olağanüstü toplanan belediye meclisi, arsayı iki yıllığına Cumhurbaşkanlığına tahsis etti.

Oda Başkanı Tezcan Karakuş Candan, “AOÇ arazilerinin Atatürk’ün vasiyeti ve şartlı bağışı ihlal edilerek, parsel parsel yapılan tüm tahsislerine dava açmayı bir borç biliyoruz” dedi. Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) alanları ile ilgili yapılan tüm devirlerin hukuksuz olduğunu belirten Candan, devir yapılabilmesi için özel yasa çıkarılması gerektiğini vurguladı. Candan, “Bu hukuksuz uygulamaları gerçekleştirenler, yargı önünde hesap verecekler” değerlendirmesini yaptı. Mimarlar Odası Ankara Şubesi bugüne kadar AOÇ ve orada inşa edilen Saray’a ilişkin toplam 58 dava açtı. Bira Fabrikası, Ankapark ile ana plan denilen ve tüm araziyi içine alan davalarda yargı yürütmeyi durdurma kararı verdi. Bu karar aynı zamanda o alanda hiçbir işlem yapılamayacağı anlamına geliyor. Karakuş, dava sayısının yarın 59 olabileceğini belirterek “Davalar, suçluların yargılanacağı ileride görülecek büyük davanın delilleri” dedi.

 

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