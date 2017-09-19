Ak Portföy GYF’den Buyaka Ofis Kuleleri’ne yeni yatırım

İstanbul, 19 Eylül (DHA) - Türkiye’nin ilk gayrimenkul yatırım fonunu kuran Ak Portföy, yeni yatırımını Anadolu Yakasının en gelişmiş ofis bölgelerinden biri olan Ümraniye’deki “Buyaka Ofis Kuleleri”ne yaptı.

Yatırımcılarına en iyi getiriyi sağlama hedefiyle Türkiye’nin ilk gayrimenkul yatırım fonunu (GYF) kuran Ak Portföy, İstanbul’daki ticari yatırımlarına yenisini ekledi. Ak Portföy, İstanbul Avrupa yakasının kalbinde yer alan ve en prestijli projelerinden biri olan Astoria ve Anadolu yakasının MİA’sı (Merkezi İş Alanı) olarak şekillenen Ataşehir’deki Palladium’un ardından, yeni yatırımını, Anadolu Yakasının en gelişmiş ofis bölgelerinden biri olan Ümraniye’deki Buyaka Ofis Kuleleri’nde yaptı.

Ak Portföy Gayrimenkul Yatırım Fon’u, A sınıfı bir ofis projesi olan Buyaka Ofis Kuleleri’nde 845 metrekare brüt kiralanabilir alana sahip bir ofis katı satın alarak, ticari gayrimenkul yatırımlarına bir yenisini daha ekledi. Anadolu Yakasının en gelişmiş ofis bölgelerinden biri olan Ümraniye’de yer alan Buyaka Ofis Kuleleri aynı zamanda Buyaka AVM, Meydan Istanbul AVM ve İKEA’nın bulunduğu önemli bir alışveriş kompleksinin içinde konumlanıyor.

Türkiye’nin ilk gayrimenkul yatırım fonunu, “varlık seçimi konusundaki uzmanlık ile cazip ve sürdürülebilir kira getirisi ile değer artış potansiyeli bulunan prestijli ofis alanlarına yatırım yapılması” odaklı bir strateji ile oluşturduklarına işaret eden Ak Portföy Yatırımlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Ali Ersarı, “Yüksek getirili ticari gayrimenkulleri tüm yatırımcılar için ulaşılabilir kılacak bir strateji ile ilerliyoruz”dedi ve ekledi:

“Türkiye’nin en önemli yerel ve uluslararası şirketlerin merkez ofislerinin yer aldığı Buyaka Ofis Kuleleri’ndeki yeni yatırımımız ile portföyümüze kattığımız ofis katının kiracısı, dünyanın en prestijli markalarından birinin Türkiye iştirakidir. Yeni yatırımımız Ak Portföy GYF için sürdürülebilir kira getirisi yaratacak. Ak Portföy Gayrimenkul Yatırım Fonu’muz düzenli ve sürdürülebilir kira getirisinin yanı sıra değer artış potansiyeli sunan A sınıfı ofisler başta olmak üzere ticari gayrimenkullere yatırım fırsatı sunuyor. Bireysel emeklilik fonları, sigorta şirketleri gibi kurumsal yatırımcıların yanı sıra bireysel yatırımcılardan da yüksek talep gören Ak Portföy Gayrimenkul Yatırım Fonu, kişisel anlamda erişimin kolay olmadığı, gayrimenkul piyasasının en cazip segmentine yatırım yapma imkanı sağlıyor. Gayrimenkul yatırım fonumuz ile küçük birikimler için dahi, yüksek değerli projelerden kazanç sağlamanın yolunu açıyoruz.” (Fotoğraflı)