T24 LogoT24 Logo
Politika

AK Parti'ye molotof

Adana'da, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik'e ait seçim bürosuna molotofkokteyli atıldı.

11 Mayıs 2011 03:00

T24 - Adana'da, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik'e ait seçim bürosuna molotofkokteyli atıldı.

Kozan Caddesi üzerindeki AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik'e ait seçim bürosuna, kimliği belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından iki adet molotofkokteyli atıldı.  

Atılan şişelerden biri cama çarpıp kırıldı, diğeri ise yanmamış olarak yere düştü. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi, kaçan zanlıların yakalanması için operasyon başlatıldı. 

Bu arada, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Adayı Ömer Çelik de seçim bürosuna gelerek incelemelerde bulundu. 

Çelik, güvenlik görevlilerinin olayla ilgili gerekli çalışmaları yaptığını belirterek, kendileri açısından herhangi bir korkuya yer bırakacak bir durum olmadığını ve seçim çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi. 

Bu tarz provokasyonları yapanların AK Parti ve demokrasi ile sandık arasına mesafe koymaya çalıştıklarını ifade eden Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü: 

''O yüzden bu provokasyonlara başvuruyorlar. Netice itibariyle bizler kadere inanan insanlarız. Allah'ın verdiği canı Allah alır. Bundan dolayı tereddütümüz yok. Biz yola kararlılıkla çıktık. Bu kararlılıkla sandığa gidiyoruz. Herhangi bir arkadaşımıza zarar gelmemesi en büyük tesellimizdir. 

Bunun herhangi bir gruba mal edilmesi, Adana içinde gerilim yaratılması doğru olmaz. Güvenlik güçleri gereğini yaparlar. Bu tip provokasyonların amacı sandığa gitmeyi engellemektir. Ama tam tersine bu bizim kararlılığımızı artırır. Bunlarla bize geri adım attırmaya çalışıyorlarsa boş işlerle uğraşıyorlar. Kadere inanmış insanlarız, yolumuza devam ediyoruz.''


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fatih Altaylı: Yerli otomobille ilgili patent başvurusu bulamadık...

Şeyma Subaşı: Keşke Acun'dan 3 çocuk yapsaydım ...

Bir insan seks sırasında ne kadar kalori yakar?...

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması: Gelecek sene her iki taraf...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24