-AK PARTİ'YE CHP, DP VE BBP'DEN ZİYARET ANKARA (A.A) - 17.11.2010 - AK PArti'yi, siyasi partilerde bayramlaşma programı çerçevesinde CHP, DP ve BBP heyetleri ziyaret etti. CHP Genel Başkan yardımcıları İsa Gök ve İzzet Çetin ile Parti Meclisi Üyesi Nuran Yıldız'dan oluşan CHP heyeti, AK Parti Genel Merkezi'ne bayram ziyaretinde bulundu. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gök, her günü bayram havasında yaşayabilmenin önemini vurgulayarak, ''Bayramların belirlenmesinde siyasetçinin rolü yok ama yılın diğer günlerinin bayram tadında olmasında siyasetçinin sorumluluğu var. Hepimizin en büyük görevi, tüm insanlarımızın her günü bayram tadında geçirmesini sağlamaya çalışmak'' diye konuştu. AK Parti heyetinden Kütahya Milletvekili Soner Aksoy da çok güzel bir yemeğin, tuzunun fazla konulması halinde yenilemeyecek bir duruma gelebileceğini ifade ederek, ''dengeleri bozmamak gerektiğini'' belirtti. Aksoy, iktidarın, muhalefetin, sivil toplum örgütlerinin görevlerini ölçülü yapmaları gerektiğini vurguladı. Gök ise ''Ne ifrat, ne tefrit... Amacımız ifrat ve tefrit değil doğruyu bulmak. Sağduyuyu hakim kılmak. İnsanlar refah içinde, ağız tadıyla yaşamak istiyorlar. Bu topraklar üzerinde barışın hakim olmasını istiyorlar'' şeklinde konuştu. Ziyarette, AK Parti'nin gerçekleştirdiği demokratik reformlar da konuşuldu. Aksoy, demokratik toplumlarda herkesin konuşması gerektiğini belirterek, farklı düşünceleri alabilmelerinin başka türlü mümkün olmayacağını bildirdi. CHP'li Gök de herkesin konuşabilmesi ve özgürce fikrini açıklayabilmesi gerektiğini belirterek, ''Ama onun yanında cezaevinde kalan basın mensuplarını nasıl açıklayacağız. Öldürülen, faili meçhul kalan basın mensuplarını nasıl açıklayacağız. Demokrasiyi içselleştirmek çok önemli. Görünürde değil, ailede, çalışma hayatında, üniversitede demokrasi, her şeyde demokrasi. Onu içselleştirmek siyasilerin en büyük görevi'' diye konuştu. AK Parti Ankara Milletvekili Haluk Özdalga ise demokratikleşme ve insan hakları konusunda çok şey yaptıklarını vurgulayarak, buna karşın yapacakları çok şey olduğunu söyledi. AK Partili Özdalga, ''Öyle ümit ediyorum ki demokrasi, insan hakları ve özgürlükler istikametinde bundan sonra atacağımız adımlar ve yapacağımız reformları Meclisimiz el birliğiyle ve hızlı bir şekilde çıkarsın'' diye konuştu. Gök ise Özdalga'ya, ''Hakikaten reform ise hakikaten demokratik açılımsa hakikaten insan hak ve özgürlükleriyse CHP her zaman için yanında ama altını çizdiğim satır 'hakikaten ise'... Ceza Kanunu'nun 2006 değişikliği herkese büyük bir özgürlük olarak geldi. Bir de baktık ki 31 adet basın yayın suçu. Bundan dolayı cezaevine giren yazarlar. İşte bunların hakikaten olması çok önemli. Hakikaten her türlü olumlu şeyde CHP tüm gücüyle vardır'' karşılığını verdi. Özdalga da ''Bugün siyasi bir tartışmaya girmek için uygun bir gün değil'' diyerek demokratik reformların sadece Türk milletinin gözü önünde değil, tüm dünyanın gözü önünde yapılan reformlar olduğunu vurguladı. Özdalga, Türkiye'de çok şey yapıldığını ancak yapılması gereken daha çok şey bulunduğunu belirtti. Gök, Türkiye'nin daha demokratik bir ülke olması için parti içinde yeni Anayasa çalışması başlattıklarına işaret ederek, ''(Ama Yasa) değil, Anayasa hazırlıklarına başladık'' dedi. AK Parti'yi CHP heyetinin ziyaretinin ardından DP Genel Başkan Yardımcısı Hasan Ünal ile BBP Genel Başkan Yardımcısı Üzeyir Tunç başkanlığındaki heyetler ziyaret etti.