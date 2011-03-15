-AK PARTİ'YE 5 BİN 599 KİŞİ BAŞVURDU ANKARA (A.A) - 15.03.2011 - AK Parti'den milletvekili adayı olmak için 5 bin 599 kişi başvurdu. 12 Haziran 2011'de yapılacak 24. dönem milletvekili genel seçimleri için AK Parti'den milletvekili adayı olmak isteyenler için süre dün saat 17.00 itibarıyla doldu. Milletvekili aday adaylarının büyük bir bölümü başvurularını il teşkilatlarında yaparken bazıları da dilekçelerini genel merkeze verdi. İl başkanlıklarına yapılan başvurulara ait belgelerin genel merkeze gönderildiğini belirten yetkililer, toplam başvuru sayısını 5 bin 599 olarak açıkladı. 85 milletvekili çıkaracak İstanbul için başvuranların sayısı 885'e ulaşırken 12 milletvekili çıkaracak Şanlıurfa için 323, bir milletvekili seçecek Bayburt için de 12 kişi aday adayı oldu. Bu arada Ankara için yapılan başvuruların değerlendirmesi sürüyor, akşam saatlerine kadar kayıtlara geçen isimlerin sayısı 389'a ulaştı. Yetkililer Ankara'dan milletvekili aday adayı başvurusunda bulunanların sayısının ilerleyen saatlerde belli olacağını kaydetti. AA muhabirlerinin il teşkilatlarından aldığı bilgiye göre, aday adaylarının illere göre dağılımı şöyle: /* İL MİLLETVEKİLİ SAYISI BAŞVURU SAYISI ERKEK KADIN ENGELLİ Adana 14 124 103 21 2 Adıyaman 5 70 61 9 1 Afyonkarahisar 5 16 12 4 Ağrı 4 105 93 12 2 Amasya 3 22 19 3 Ankara 31 389* Antalya 14 79 64 15 5 Artvin 2 18 17 1 Aydın 7 37 32 5 2 Balıkesir 8 67 54 13 1 Bilecik 2 6 5 1 Bingöl 3 43 41 2 1 Bitlis 3 31 30 1 Bolu 3 27 23 4 Burdur 3 21 19 2 Bursa 18 161 133 28 15 Çanakkale 4 20 17 3 Çankırı 2 8 6 2 Çorum 4 37 33 4 1 Denizli 7 30 29 1 1 Diyarbakır 11 118 105 13 7 Edirne 3 17 15 2 Elazığ 5 67 53 8 1 Erzincan 2 11 11 Erzurum 6 112 101 11 4 Eskişehir 6 32 26 6 3 Gaziantep 12 115 101 14 12 Giresun 4 32 27 5 1 Gümüşhane 2 13 13 Hakkari 3 10 10 Hatay 10 74 61 13 1 Isparta 4 36 32 4 Mersin 11 111 91 20 İstanbul 85 885 683 202 90 İzmir 26 152 124 28 Kars 3 73 73 Kastamonu 3 23 22 1 Kayseri 9 61 44 17 1 Karabük 2 12 11 2 Kırklareli 3 12 11 1 Kilis 2 14 13 1 1 Kırşehir 2 11 11 Kocaeli 11 67 59 8 1 Konya 14 165 146 19 10 Kütahya 5 45 41 4 Malatya 6 79 69 10 1 Manisa 10 48 43 5 2 Kahramanmaraş 8 68 50 18 1 Mardin 6 120 106 14 1 Muğla 6 32 27 5 Muş 4 43 41 2 2 Nevşehir 3 29 24 5 Niğde 3 34 29 5 1 Ordu 6 35 32 3 Rize 3 16 14 2 Sakarya 7 47 38 9 2 Samsun 9 76 62 14 5 Siirt 3 44 42 2 1 Sinop 2 18 15 3 1 Sivas 5 45 40 5 1 Tekirdağ 6 40 36 4 1 Tokat 5 47 41 6 1 Trabzon 6 29 26 3 Tunceli 2 6 6 Şanlıurfa 12 323 307 16 17 Uşak 3 14 13 1 Van 8 129 114 15 1 Yozgat 4 25 23 2 Zonguldak 5 29 27 2 Aksaray 3 36 33 3 2 Bayburt 1 12 12 Karaman 2 15 13 2 Kırıkkale 3 23 23 Batman 4 35 34 1 1 Şırnak 4 24 23 1 Bartın 2 14 13 1 2 Ardahan 2 19 17 2 Iğdır 2 16 5 1 Yalova 2 21 19 2 Osmaniye 4 37 32 5 1 Düzce 3 33 29 4 1 TOPLAM 550 5297 4184 683 208 *Ankara'daki başvuruların değerlendirmesi devam ediyor. */