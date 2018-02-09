AK PARTİ'NİN YENİ İL BAŞKANI BAYRAM ŞENOCAK OLDU 

Haber: İhsan YALÇIN - İSTANBUL DHA

Selim Temurci\'nin istifasının ardından AK Parti’nin yeni İstanbul il başkanı, Bayram Şenocak oldu.

AK Parti Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş, yaptığı açıklamada, \"Genel başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile yapılan istişareler sonucunda İstanbul İl Başkanlığı\'na Bayram Şenocak atanmıştır. İstanbul’umuza ve Partimize hayırlı olmasını dilerim\" dedi.

İstifa eden Selim Temurci de twitter hesabı üzerinden, \"AK Partimiz tarafından İstanbul İl Başkanı olarak açıklanan dava arkadaşımız Bayram Şenocak\'ı tebrik eder, Partimize ve İstanbulumuza hayırlı olmasını dilerim. Rabbim muvaffakiyetler nasip etsin\" açıklamasında bulundu