"AK Parti'nin yaptırdığı yerel seçim anketine göre kararsızların oranı yüzde 20 arttı"

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, AKP tarafından Mart 2019'da yapılacak yerel seçimler için yaptırılan anketi değerlendirdi. Kararsızların oranının yüzde 20 arttığına dikkati çeken Selvi, "Seçimlere giderken AK Parti bir yandan muhalefetle, diğer taraftan ekonomiyle mücadele etme durumunda" dedi.

"Cumhurbaşkanı o kritik uyarıyı neden yaptı?" başlığıyla bir yazı kaleme alan Selvi, yerel seçimlere ilişkin olarak edindiği kulis bilgilerini paylaştı:

AK Parti ile MHP arasında yerel seçimlerde ittifak olmayacağının açıklanması muhalefet cephesinde de hesapları karıştırdı.

Muhalefet liderleriyle konuştum. Perde arkasına bakıp muhalefetin yerel seçim stratejisini öğrenmeye çalıştım. Görünen o ki bu yerel seçimlere iktidarı ve muhalefetiyle tüm partiler genel seçim havasında yaklaşıyorlar.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, liderlerin çatıda kuracağı bir ittifak yerine yerelde sağlanacak “belde ittifakı”nı önemsiyor. Kılıçdaroğlu iki ayaklı bir strateji izliyor. Yerelde muhalefetle güç birliği yapılacak yerlerde ona göre adaylar belirlemenin, diğer yerlerde ise CHP’nin oyunu arttıracak isimleri koymanın peşinde. CHP Lideri stratejisini ‘AK Parti’ye kaybettirme’ üzerine kurmuş durumda. O nedenle her türlü ittifaka kapıyı açık tutuyor.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise “Hiçbir siyasi parti ile kurumsal bazda ittifak yapmayı düşünmüyoruz. İttifakı seçmen kendi yöresinde yapıyor” dedi. Ancak İYİ Parti’de seçimlere ittifakla mı ittifaksız mı girileceği konusu kesin karara bağlanmış değil. Yüzde 50 yüzde 50 durumu.

Kılıçdaroğlu da Akşener de bu seçimlerin liderlikleri açısından hayati derecede önemli olduğunun farkındalar. Yaşanacak bir seçim hüsranının 31 Mart gecesinde tehlike çanlarını çalmaya başlayacağının farkındalar. 31 Mart yerel seçimleri bu anlamda Kılıçdaroğlu ve Akşener için varlık ya da yokluk seçimlerine dönüştü.

SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ise “Yerel seçimlerde ittifak yapmayacağız. İl ve belde bazında teşkilatlarımız dirsek temasında bulunurlar” dedi. Üç liderin açıklamasındaki ittifak yapmayacağız sözü önemli ama asıl anahtar cümle “yerelde işbirliği”sözünde yatıyor.

Ekonomiye dikkat

Bu seçimlerde iktidar ve muhalefetin adaylarına odaklandık ancak seçim kazanmak için bir gösterge daha önplana çıkmaya başladı. Ekonomiyi kast ediyorum. AK Parti’nin yaptırdığı kamuoyu araştırmalarında ekonomi birinci sırada gelirken, onu eğitim, işsizlik ve terör takip ediyor. Terörde gerileme umut verici ancak ekonominin diğer başlıklara göre açık ara önde olduğunu söylemek mümkün. Bir gösterge daha var. O da kararsızların oranındaki artış. Yerel seçimlere 5 ay kalmasına ve aday isimlerinin konuşulmaya başlanmasına rağmen kararsızların oranı yüzde 20 seviyesini geçmiş durumda. Seçimlere giderken AK Parti bir yandan muhalefetle, diğer taraftan ekonomiyle mücadele etme durumunda.