AK Parti'nin seçim afişine saldırı

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)- ADANA\'da kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın da resminin bulunduğu 15 metrelik AK Parti afişine, kesici aletlerle zarar verdi.

Olay, gece yarısı merkez Yüreğir ilçesi Çamlıbel Mahallesi Çınar Caddesi\'nde meydana geldi. Cadde üzerindeki bir binanın dış cephesine giydirilen AK Parti\'nin seçim afişine, kesilerek zarar verildiği çevredekiler tarafından polise bildirildi. Olay yerine sevk edilen polisler, üzerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Adana milletvekili adayı Necip Fazıl Cengil\'in resimlerinin bulunduğu 15 metrelik seçim afişinin kesildiğini tespit etti. Kimin zarar verdiği henüz bilinmeyen afiş, polis ekiplerince toplandı. Polis, afişe zarar veren kişi ya da kişilerin belirlenmesi için çalışma başlattı.

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