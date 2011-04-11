-AK PARTİ'NİN LİSTESİ YSK'DA ANKARA (A.A) - 11.04.2011 - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Haluk İpek, partisinin adaylarını içeren dosyaları sunmak üzere Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) geldi. 12 Haziran'da yapılacak milletvekili genel seçimlerine ilişkin partilerin aday listelerinin YSK'ya teslim etmeleri için tanınan süre, saat 17.00'de sona eriyor. Siyasi partiler, süre azaldıkça adaylarına ilişkin listeleri YSK'ya getirmeye devam ediyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı İpek de partisinin seçimlerdeki adaylarına yönelik listeyi YSK'ya sunmak için binaya geldi. İpek'in beraberinde adayların bilgilerini içeren bir koli evrağı da YSK'ya getirdiği görüldü. Bu arada ÖDP ve TKP de aday listelerini YSK'ya sundu.