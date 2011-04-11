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Politika

AK PARTİ'NİN LİSTELERİ İNTERNETTEN AÇIKLANACAK ANKARA (A.A)

11 Nisan 2011 19:28

-AK PARTİ'NİN LİSTELERİ İNTERNETTEN AÇIKLANACAK ANKARA (A.A) - 11.04.2011 - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Haluk İpek, ''Listeler saat 17.00'de internet sitemizde açıklanacak, Başbakanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan saat 18.00'de parti genel merkezinde basın açıklaması yapacak'' dedi. İpek, 12 Haziran genel seçimlerinde partilerinin göstereceği adaylara ilişkin listeyi YSK'ya sunduktan sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı. Çok uzun bir çalışmadan sonra listelerini tam ve eksiksiz olarak YSK'ya teslim ettiklerini belirten İpek, ''12 Haziranda inşallah bu listelerimizle seçimlere gireceğiz. Milletimize, memleketimize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum'' diye konuştu. İpek, 23. dönem parlamentosunun ''muhteşem işler yaptığını'', Anayasa değişiklikleri de yaparak 4 yılı dolu dolu geçirdiklerini ifade etti. Seçimden sonrada yeni dönemde oluşacak parlamentonun da iyi işler yapacağını ümit ettiğini belirten İpek, ''Bir kısım değişimler oldu. 22. dönemden milletvekili arkadaşlarımızda bu dönemde 24. dönemdeki listelere girdiler. Daha fazla konuşmuyorum çünkü saat 18.00'de Genel Merkezimizde Genel Başkanımız geniş bir açıklama yapacak. Listeler saat 17.00'de internet sitemizde açıklanacak, Başbakanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan saat 18.00'de parti genel merkezinde basın açıklaması yapacak'' diye konuştu.

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