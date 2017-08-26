AK Parti'nin Kayseri'deki yeni ilçe başkanları belirlendi

KAYSERİ, (DHA) - AK Parti’nin Kayseri’de belirlenen yeni 6 ilçe başkanı parti merkezinde medyaya tanıtıldı.

Eylül ayında yapılacak ilçe kongrelerine kadar görevi yürütecek resmen koltuğa oturacak olan Melikgazi İlçe Başkanı Gökhan Ülke, Hacılar İlçesi Ahmet Övünç, Yahyalı İlçesi Esat Türkmenoğlu, Yeşilhisar İlçesi Mustafa Konak, Bünyan İlçesi Özkan Altun ve Talas İlçesi Kerem Ekici, AK Parti İl Başkanı Cahit Özden tarafından partililere ve medyaya tanıtıldı. AK Parti İl başkanı Cahit Özden, şöyle dedi:

\"Partimizde görevlerini tamamlayan ve kendi arzularıyla ilçe başkanlıklarından ayrılan dava arkadaşlarımızın yerine yapılan temayül yoklaması, eski ve yeni milletvekillerimizin görüşleri ve genel merkezimizin kararı doğrultusunda atama yapıldı. Görevlerini başarıyla tamamlayan eski ilçe başkanlarımıza ve bayram değişimi sonrası bu görevi layıkıyla yerine getireceğine inandığım yeni başkanlarımıza teşekkür ediyorum.\"

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